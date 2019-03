In der neuen Ausgabe vom MUSIKEXPRESS gibt es nicht nur jede Menge musikalischen Content, mit dabei ist bei dieser Ausgabe auch ein besonderes Stück Musikgeschichte.

Für viele war das Autobahn-Album von Kraftwerk im Jahr 1974 die Zündung für die Entwicklung der elektronischen Musik. Die Band aus Düsseldorf hat mit diesem Werk die Welt der Instrumentalmusik verlassen und den Weg für unsere heutige Clubmusik geebnet. Das ist jetzt 45 Jahre her und die Redaktion des MUSIKEXPRESS widmet der Band daher die Titelgeschichte in der Aprilausgabe.

Exklusive Kraftwerk 7″-Vinyl

Mit dabei in der Ausgabe ist auch eine exklusive Vinyl im 7″-Format, auf der es den Titeltrack „Autobahn“ gibt. Kuratiert wurde das Release von Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter. Ab dem 14. März gibt es das Heft in den Stores und online zu kaufen und bei diesem Goodie dürfte es sicher schnell vergriffen sein. Für genau diese Fälle gibt es aber uns: wir haben von der MUSIKEXPRESS-Redaktion vorab ein paar Exemplare der Aprilausgabe bekommen, die wir euch schenken, damit ihr auch ein Exemplar der blauen Kraftwerk-Platte bei euch im Regal stehen habt. Schreibt uns einfach in einem Kommentar hier unter dem Artikel, warum ihr ein Exemplar gewinnen möchtet, wir losen dann am 31.03.2019 die Gewinner aus und informieren sie.