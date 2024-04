Peaktime Techno kombiniert mit Melodic und Warehouse – „All You’ve Got“ von Mark Stanton & Ozzy Riot

Die beiden aufstrebenden deutschen Produzenten Ozzy Riot und Mark Stanton haben sich für ihr neuestes Peaktime Techno-Opus „All You’ve Got“ zusammengetan, das am 12. April über Mainground Music erscheint. Der neue Track des Duos fordert mit seinem pulsierenden Bass und wuchtigen Synths wortwörtlich, alles zu geben – eine berauschende Techno-Offenbarung, die vor Energie nur so strotzt.

Die dröhnenden Drums von „All You’ve Got“ ziehen den Hörer vom ersten Moment an in den Bann. Mit ihrer kombinierten Kreativität und Drive haben Mark Stanton und Ozzy Riot ein Peaktime Highlight geschaffen, das die Dancefloors rund um den Globus im Jahr 2024 und darüber hinaus in Flammen setzen wird. Mit den kräftigen Vocals, die über dem ebenso treibenden Synthie-Gerüst liegen, der den instrumentellen Kern von „All You’ve Got“ bildet, entführt der Track auf eine Reise in eine andere Welt. Wer sich mit seiner ganzen Seele dieser Demonstration der Techno-Kraft hingibt, wird sein Bewusstseins in ungekannte Höhen schwingen.

All You’ve Got“ ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Club-Hymne. Die Verschmelzung von Melodic Elementen mit treibender Rave-Energie einem bodenständige Herz aus Warehouse Techno katapultiert das (Hör-)Erlebnis in neue Höhen. „All You’ve Got“ ist ein völlig eigener musikalischer Kosmos für Liebhaber von Peaktime und für Neulinge im Genre gleichermaßen.

Mark Stanton und Ozzy Riot haben hier wirklich ein Meisterwerk abgeliefert. Die Residents bzw. Verantwortlichen der Hamburger „Anomalie“-Events haben ihre Produktionstalente beeindruckend miteinander verschmelzen lassen und jeder Techno-Fan kann nur hoffen, dass „All You’ve Got“ nicht ihre letzte gemeinsame Single sein wird.

All „You’ve Got“ ist ab heute, 12. April, auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.

