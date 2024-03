„Lost in Love“ von Justin Hahn ist eine Liebeserklärung an deutschen 90er-Techno

Frisch aus einem der Geburtsorte von Techno, Frankfurt, präsentiert Justin Hahn seine neue Single „Lost in Love“, die am 20. März über Reload Black veröffentlicht wird. Seinen Techno-Wurzeln treu, ist seine neue Interpretation des gleichnamigen 90er-Klassikers von Legend B ein Einblick in Justin Hahns neuen Signature-Sound.

Lost in Love“ ist eine mitreißende Fusion aus altem und neuem Techno und ein eindrucksvolles Kraftpaket, das vor Energie nur so strotzt. Mit harten, dreckigen Drums und eingängigen, progressiven Synths nimmt „Lost in Love“ seine Crowd mit auf einen wilden Peaktime-Ritt. Der Main Part von „Lost in Love“ ist eine energiegeladene Hymne, die den Atem raubt, bis Justin Hahn den Beat in einen herrlich atmosphärischen Break mit „Hands Up in the Air“-Feeling auflöst. Nur um dann mit voller Wucht zurück in den Main Part zu krachen.

Die brillante Verschmelzung von Alt und Neu in „Lost in Love“ von Justin Hahn überzeugt auf ganzer Linie und wird Dancefloors 2024 und darüber hinaus garantiert einheizen.

„Lost in Love“ ist ab 20. März auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich.

[Text: Falk Bockfeld]