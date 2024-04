Pretty Pink präsentiert gleich drei neue Remixes für ihr Album Born Digital

Pretty Pink, die zu den meistgebuchten DJs Deutschlands gehört, ist seit Jahren eine der wichtigsten Adressen für alles was Deep House, Melodic Techno und Progressive ist. Mit unzähligen Single Releases über Major Labels von Sony bis Universal, hat die gebürtige Harzer Ausnahme-DJane es 2022 als erster German Melodic Act auf die Mainstage von Tomorrowland geschafft.

Ihr heiß erwartetes Debütalbum „Born Digital“ veröffentlichte Pretty Pink vor knapp einem Jahr am 5. Mai 2023. Seit dem Spotify Feature mit Banner auf dem New York Times Square ist die Inhaberin zweier Labels („Deep Woods“ & „Wanderlust„) und Host mehrerer Radioshows weiter fleißig im Studio gewesen und präsentiert neben ihren neuen EP „Rider“ dieses Jahr ebenfalls drei Remixes von Singles auf „Born Digital“, die bereits auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sind.

Für diese Remix-Trilogie hat sich Pretty Pink mit den drei Produzenten Tim Engelhardt, Joachim Pastor und The Element prominente Verstärkung gesucht, um ausgewählten Tracks neues Leben einzuhauchen. Während die Features den DJs Freiraum für ihre Melodic House & Techno Neuinterpretationen lassen, bewahren sie gleichzeitig den Spirit ihrer Originale und damit die wunderschönen Pretty Pink-Harmonien, die sowohl für die Couch beim Home Listening, als auch Live Stages perfekt sind.

Die Remixes von „Lost & Found„, „Take You“ & „Miss You“ sind allesamt Banger, die es in sich haben und reihen sich damit nahtlos in das Portfolio von Pretty Pink ein, die mit einer Leichtigkeit neue Maßstäbe in der Szene setzt, dass wir nur sprachlos den Hut ziehen können.

Pretty Pink ist ein Muss auf jeder House Playlist. Mit einem faszinierenden Release nach dem anderen macht die deutsche Produzentin Lust auf so viel mehr und weil sie seit Jahren kontinuierlich abliefert, können sich ihre Fans sicher sein, dass dabei auch noch ganz lange so bleiben wird.

[Foto: Marina Schneider-Moog | Text: Falk Bockfeld]