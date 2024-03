Bratři erfindet elektronische Musik mit Live-Shows ihrer Single „Neon“ neu

Eure Erwartungen an Melodic und Deep House werden gesprengt in 3, 2, 1: Das tschechische Duo Bratři hat mit dem Release von „Neon“ am 15. März etwas ganz besonderes für Euch. Ihre neueste Single definiert ihren einzigartigen Sound neu und stellt die Weichen für eine Live-Performance, die das Konzept elektronischer Musik von Grund auf neu denkt.

Mit „Neon“ schlagen Bratři eine Melodic-Richtung ein, die einen schicken Kontrast zu ihren letzten Releases „Lobster“ und „Lost Juno“ darstellt. Aber „Neon“ ist viel mehr als ein neuer Track – es ist der mit Spannung erwartete erste Teaser für Bratřis kommendes Album und ein kleiner Einblick in ihre revolutionäre neue Show, die ab 06. April 2024 mit erstem Stopp in Utrecht NL startet.

Bratřis innovativer Ansatz, Technologie und Natur zu verschmelzen, ist einfach faszinierend. Bei ihren Shows werden sie mit Ayra auftreten, einer lebenden Pflanze, die mit speziellen Kabeln an einen modularen Synthesizer angeschlossen ist. Ayra ganz eigener biochemischer Energiefluss wird in den Synthesizer übertragen und so erzeugt sie einzigartige Klänge, die die Harmonie zwischen Musik und Natur zum Leben erwecken.

Doch Bratřis Vision geht weiter. Ihre Zusammenarbeit mit dem Revelland-Projekt hat eine neue Live-Show ins Leben gerufen mit Features wie immersiven visuellen Effekten, Live-Kameraübertragungen und eindrucksvollen Projektionen. Ihre Auftritte werden zu immsersiven, multisensorischen Erfahrungen, die jeden dazu einladen, an der Klangreise teilzunehmen.

„Neon“ ist ab heute, 15. März 2024, auf allen wichtigen Plattformen erhältlich.

[Foto: Michal Augustini, Katerina Fialova]