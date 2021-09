Wer genauer hinsieht, wird es selbst feststellen. Die Erde ist eine Scheibe. Zumindest für alle Vinyl-Liebhaber und Platten-Enthusiasten. Wer einmal als DJ oder aber auch als Musikkonsument das „schwarze Gold“ auf den Plattenteller gelegt hat, voller Hingabe die Nadel in die Rille legt und das erste Knacken der sich drehenden Scheibe hört, dürfte sich sofort verliebt haben.

Und dennoch gibt es nicht mehr so viele Vertreter der Platte und Djs die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Musik über dieses nicht alternde Medium in die Welt zu tragen. Wir haben einige frische und wirklich Gänsehaut verursachende Vinyl-Sets für euch zusammengetragen. Darunter auch Cinthie, welche auf dem Titelfoto (by Marie Stagget) zu sehen ist.

Cinthie x Frankie Knuckles Day DJ Mix (Elevate Store in Berlin)

Viktor Talking Machine x Lovecast (Music is 4 Lovers | San Francisco)

VF Live x Dekmantel Selectors: Kléo

Zephyr | Boiler Room x Ampere Open Air

