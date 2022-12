Was passiert wenn zwei Giganten der Musikgeschichte aufeinandertreffen? Richtig – eine Kernschmelze vom Allerfeinsten ist zu beobachten. So auch bei dem neuen Release von Luciano & Lulu Gainsbourg auf Why Music.

Von den kleinsten Clubs in Santiago in den frühen Neunzigern bis hin zu den größten Dance-Festivals und der Verfeinerung seines Handwerks in den unterirdischsten europäischen Clubs ist Luciano zu einem wahren Wahrzeichen für Exzellenz und Hingabe an die Kunst und zu einem der einflussreichsten DJs und Künstler von heute geworden.

Der unwiderstehliche schweizerisch-chilenische Produzent war schon immer an der Spitze der elektronischen Musik und hat seine einzigartige Mischung aus Techno und leidenschaftlichen Latin-Grooves in die ganze Welt getragen.

Seinem visionären Ansatz ist er nun auch bei der Umsetzung zweier Remixe für den Grammy nominierten Lulu Gainsbourg treu geblieben und schickt zwei magische Remix Produktionen in die Welt, welche uns nicht nur durch die Nacht sondern auch den Tag tanzen lassen.

