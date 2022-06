Auf die Boote, fertig und los. Mit feierfreudiger Rave-Besatzung geht es bei „Berlin, Beats & Boats“ in 2022 endlich wieder aus dem Berliner Zentrum in Richtung Müggelsee. Vorbei an spannenden Lost Places wie dem Plänterwald und Stadtteilen wie Köpenick geht es auf einem der insgesamt sieben Party-Boote über die schöne Spree. Wie gewohnt kann sich das Line-up der Berlin, Beats & Boats sehen lassen. Die verschiedenene Crews präsentieren international erfolgreiche sowie etablierte Acts neben aufstrebenden Newcomern.

Fast alle Party-Schiffe legen dieses Jahr gemeinsam im Hafen Treptow ab. Nur das Pressure Traxx | Oslo | Raum…Musik Schiff startet am Anleger an der East Side Gallery / Mercedes Platz.Weitere Informationen zu den Ablegestellen finden sich auf der Website.

Wer leider kein Ticket für eines der Bootsfahrten ergattern konnte, darf sich zumindest auf die Afterparty auf der angesagten Hoppetosse freuen. Hier stehen unter anderem Karotte, Tobi Neumann, The Reason Y und Tiefschwarz hinter den Decks.

Ein fantastischer Sommertag auf der Spree steht also bevor, auf den sich nicht nur Leichtmatrosen und Wassernixen freuen dürften. Von Techno über Melodic bis House ist alles vertreten, wodurch ein berauschend breites Klangspektrum der elektronischen Musik durch die Boxen geblasen wird. Herrlich – auf geht’s!

www.berlin-beats-boats.de

Die Flotte – Boote & Crews

Thaibreak / Sunshine Live

Tobi Neumann | Domenic D’Agnelli | Red Robin | Tonio Barrientos

Wilde Bookings

LOVRA | Juliet Sikora | Christian Prommer | Modul Kollektiv | Oscar House | Sebteque

Pressure Traxx | Oslo | Raum…Musik

Arno | Dorian Paic | Nekes

Younion

Tiefschwarz (Ali) | Re.You | Eins Tiefer

Bad Boys Club

Karotte | The Reason Y | Chris Wood

Still Hot Berlin

Martin Eyerer | Markus Homm | Gorge | Benny Grauer

Zug Der Liebe | Hexenwerk

Torsten Kanzler | Rene Bourgeois | Christian Gerzee | Macho Milano

Check In: ab 13:00 Uhr

Boarding: 14:30 Uhr

Abfahrt: 15:00 Uhr

Ankunft: 20:00 Uhr

Aftershowparty:

Karotte | Arno | Tiefschwarz (Ali) | Re.You | Martin Eyerer | Tobi Neumann | The Reason Y | Dorian Paic | Gorge Domenic Dagnelli | Nekes | Benny Grauer | Markus Homm

HOPPETOSSE, Eichenstr. 4 | Ab: 20:30 Uhr