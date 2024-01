Fritz Kalkbrenner – Waiting for the Sun-Tour Recap

Zum Abschluss von 2023 gab es für Fritz Kalkbrenner und seine Fans nochmal etwas ganz Besonderes. Die ‚Waiting for the Sun‘-Tour des Berliner Vorzeige-DJs war ein absoluter Erfolg und setzte dem Jahr 2023 eine ganz besondere Krone auf. Fritz Kalkbrenner hat uns neben seiner Tour noch einige weitere Geschenke gemacht, auf die wir gemeinsam mit Euch zurückblicken wollen.

Die Tour selbst machte Halt in München, Hamburg und Berlin, bevor das Berliner Ausnahmetalent auch seine Fans in Wien und Brüssel mit einem Konzert bedachte. Zurück in Deutschland spielte er dann kurz vor den Weihnachtstagen noch in Köln, Leipzig und Hannover. Fritz Kalkbrenner hinterlässt in jeder Stadt deutlich seine Spuren und alle Konzertbesucher sind sich einig, dass sie da etwas ganz Großes erleben durften. Für alle Deep House-Fans hätte es keinen schöneren Abschluss 2023 geben können. In den vielerorts verregneten Tagen bescherte Fritz Kalkbrenner seinem Publikum knapp 3 Stunden Programm und unglaublich schöne Abende – Gute Stimmung, tolle Atmosphäre und hervorragender Sound!

Mittlerweile ist es zu seinem Markenzeichen geworden und auch auf der ‚Waiting for the Sun‘-Tour mixt Fritz Kalkbrenner seine Songs selbst und für das einzigartige Feeling performt er ganz nebenbei auch noch die Gesangsparts Live. Das ist einmalig und daher wundert es auch niemanden, wenn ‚Facing the Sun‚ und ‚Sky and Sand‘ neben den neuen Singles an vielen wunderschönen Abenden für Gänsehaut in der ganzen Crowd sorgen.

Bereits vor Antritt der ‚Waiting for the Sun‘-Tour 2023 allerdings kam der DJ und Produzent schon auf rund 20 Konzerte dieses Jahr in ganz Europa. Fritz Kalkbrenner kann ebenso stolz 5 Single-Releases präsentieren und hat bereits durchsickern lassen, dass sich seine Fans auch 2024 auf weitere besonder Projekte freuen dürfen. Neben ‚Moments Gone‚, ‚Heart on Hold’ und ‚Set You Free‚ hat Fritz Kalkbrenner dieses Jahr vor allem mit seiner Single ‚Waiting for the Sun‚ einmal mehr unter Beweis gestellt, dass er eben das beste Händchen für Rooftop Party-Feeling und After-Hour Melancholie besitzt. Der Deep House-Experte präsentierte darüber hinaus den ‚Revive-Mix‚ eines seiner größten Hits: ‚Facing the Sun‘.

2023 war für Fritz Kalkbrenner nicht zuletzt durch die ‚Waiting for the Sun‘-Tour ein absoluter Erfolg. Mit 4 Top-10 Alben und 20 Jahren Konzert-Experience mit teilweise 140 Gigs pro Jahr im Gepäck lässt es der 42-Jährige mittlerweile nach eigener Aussage etwas ruhiger angehen. Aber wenn die Konzerte dadurch umso besser werden, wie zuletzt die ‚Waiting for the Sun‘-Tour, dann wird sich wohl niemand darüber beschweren.

[Foto: Christian Dammann | Text: Falk Bockfeld]