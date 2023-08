Fritz Kalkbrenner liefert den perfekten Sommer Soundtrack 2023

Fritz Kalkbrenner setzt erneut Maßstäbe mit seinem neuesten Track „Waiting for the Sun“. Der renommierte Künstler entführt auf eine emotional treibende Reise, die von tiefer Melancholie einerseits, aber auch euphorischen After-Hour Vibes geprägt ist. Mit seinem außergewöhnlichen Gespür für die richtigen Sounds und seiner unverkennbaren Stimme beweist Fritz Kalkbrenner einmal mehr seine Fähigkeit, eine Stimmung die jeder kennt in einen Track zu konzentrieren.

Fritz Kalkbrenner erlangte bereits in den Anfängen seiner Karriere große Aufmerksamkeit Clubszene und darüber hinaus. Mit dem Hit „Sky & Sand“, den er zusammen mit seinem Bruder Paul im Jahr 2008 veröffentlichte, eroberte er die Herzen Aller und beeindruckte mit seiner Stimme und den Lyrics. Seitdem hat Fritz Kalkbrenner kontinuierlich an seiner Musik gearbeitet und kann auf inzwischen sechs Alben zurückblicken, von denen vier bis in die deutschen Top 10 gingen und auch in die „besten Alben des Jahres“ beim Partysan Poll Award.

Seine Musik ist geprägt von tiefgründigen Texten, eingebettet in warme House-Beats und umhüllt von seiner markanten, ruhigen Stimme. Mit einer großen Bandbreite an musikalischen Einflüssen schafft er eine unverkennbare Klangvielfalt, die ihresgleichen sucht. Diese Kombination aus Vielfalt und Emotionen hat ihn zu einem der ganz Großen der elektronischen Musikszene gemacht.

„Waiting for the Sun“ ist eine Liebeserklärung an die morgendlichen Stunden nach einer durchfeierten Nacht, in denen die Welt noch nicht wieder erwacht ist und vereinzelte Nachtschwärmer in der kühlen Nachtluft den Abend ausklingen lassen. Die sanften Beats und eingängigen Klänge ziehen kontinuierlich in ihren Bann und lassen in eine andere Welt eintauchen.



Fritz Kalkbrenner ist nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein charismatischer Performer. Seine Live-Auftritte sind unvergessliche Erlebnisse, bei denen er das Publikum mit seiner Musik und seiner einzigartigen Stimme auf eine Reise mitnimmt. Daher dürfen sich seine Fans auf seine gleichnamige ‚Waiting for the Sun‘-Tour freuen, die im Dezember startet.

Keine Frage – ‚Waiting for the Sun‚ hat das Potential ein weiterer epischer Klassiker von Fritz Kalkbrenner zu werden. Mit seinem einzigartigen Stil begeistert er nicht nur Clubgängerinnen, sondern erobert die Herzen aller Musikliebhaberinnen — auch zuhause.

„Fritz Kalkbrenner – Waiting For The Sun“ erscheint am 28. Juli 2023 auf Nasua.