Rave The Planet Parade 2023 findet statt – Finale Lösung für die Parade in Berlin gefunden

Im letzten Jahr feierten rund 300.000 friedliche Raver gemeinsam in den Straßen Berlins bei der Debut-Parade „Rave The Planet“ von Dr. Motte. Und auch in diesem Jahr wird die Parade am 08 Juli 2023 stattfinden – erneut werden 300.000 Besucher erwartet.

Die für die Parade angedachten unterstützenden Malteser sprangen kurz vor der Parade ab und das Team um Rave The Planet musste sich händeringend um Ersatz bemühen. Eine kurzfristig einberufene Spendenaktion mobilisierte hunderte von Fans.

In einer aktuellen Pressekonferenz bestätigt Dr. Motte nun jedoch zur Freude der weltweiten Rave-Gemeinde den Paraden Termin. Rave The Planet 2023 findet also wie geplant statt. Ein alternativer Dienst wird die Malteser trotz immenser Kosten ersetzen.

Diverse Floats und Artists aus der ganzen Welt wie unter anderem Matchy, Super Flu, Anja Schneider, M.A.N.D.Y, Robert Babicz, Tube & Berger und Klaudia Gawlas können neben den teils schon angereisten Techno-Fans also aufatmen.

Alle Infos zu den teilnehmenden Crews, Floars, Reden und Aftershow Events gibt es auf der Website.

Aktuelle News finden sich ebenfalls auf dem Instagram Channel von Rave The Planet.