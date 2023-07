Dr. Motte & Jam El Mar liefern Rave The Planet Hymne 2023 – Music is the Answer

Nachdem sich Dr. Motte und Jam el Mar in dessen Frankfurter Studio zusammengetan und Crew-Mitglied Ellen mit Text und Vocals ihren Teil zum Track beigetragen hatten, können wir uns nun auf die Rave the Planet Hymne „Music is the Answer“ freuen.

Eine druckvolle Techno-Kickdrum, satte Rave Stabs und verzerrte Vocals verbreiten fesselnde und euphorisierende Rave-Vibes, die das Leitmotiv der diesjährigen Rave the Planet Parade eindrucksvoll verkünden: Love, Peace, Tolerance.

Bereits in zweiter Auflage wird die diesjährige Parade am 8. Juli in der Bundeshauptstadt stattfinden. Begleitet wird die Feiergemeinde von 25 Floats verschiedener Crews und Kollektive, die mit internationale Größen der Szene wie Dr. Motte, M.A.N.D.Y, Robert Babicz, Westbam, Anja Schneider, Paul Brtschitsch, Simina Grigoriu und noch vielen mehr aufwarten werden.

2022 zogen 300.000 Raver tanzend und feiernd vom Kufürstendamm durch die Berliner Innenstadt zur Siegessäule, auch dieses Jahr wird mit mindestens genauso vielen Techno-Fans gerechnet. Veranstaltet wird das Techno-Event von der Rave the Planet gGmbH, einer gemeinnützigen Organisation, die von Dr. Motte 2020 in Berlin gegründet wurde.

Mit der größten Techno-Parade Deutschlands möchte der Veranstalter vor allen Dingen auf seine politische Agenda aufmerksam machen: Frieden, Erhalt und Förderung der elektronischen Tanzmusikkultur und deren Anerkennung als kulturelle und gesellschaftliche Leistung. Wer sich weiter über die politischen Forderungen, Line-up und Aftershow-Partys informieren möchte, findet alles auf der Website.

Foto: Fabien Prauss | Public Relations: Push Hard PR