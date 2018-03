Der Open Air-Hype geht weiter und das Angebot an guten Partys im Sommer 2018 ist riesig. Hier gibt es eine Übersicht über die besten elektronischen Events der Open Air Saisons von Berlin bis zum Bodensee!

Grashüpfer | 10. Mai | Karlsruhe

Eines der ersten Open Airs des Frühlings ist immer die Grashüpferparty in Karlsruhe. Am 10. Mai findet das Event schon zum achten Mal statt und dieses Mal gibt es zwei Bühnen auf der Wiese beim Messegelände. Durch die beiden Floors wird das musikalische Spektrum noch offener und so sind bisher auf der Housewiese Dirty Doering und Marcus Meinhardt am Start und in der Technoarea DJ Rush, J. Fernandes und Brian Sanhaji. Das Künstleraufgebot wird nach und nach weiter bekannt gegeben – ein Besuch der Grashüpfer Facebookseite lohnt sich also immer mal wieder!

Open Beatz | 19. – 22. Juli | Herzogenaurach

Das Städtchen Herzogenaurach in Franken kennen die meisten von euch wahrscheinlich von ihren Füßen. Die beiden größten deutschen Sportschuhhersteller haben dort ihren Sitz und verkaufen ihre Produkte in die ganze Welt. Im Juli werden die Kickstiefel aber durch Tanzschuhe ersetzt und vier Tage lang das Open Beatz Festival zelebriert. Seit 2012 findet das Event schon statt und trägt zu Recht den Namen „Electronic Music Festival“. Auf mehreren Bühnen werden alle Styles aktueller elektronischer Musik abgedeckt und von House, über Techno bis EDM ist alles mit dabei. Für euch PARTYSANEN ist die Lakestage sicher der Place to be, denn da spielen Gregor Tresher, Andhim, Boris Brejcha und Moonbootica – sich mal ein Set von Dada Life oder Headhunterz reinzuziehen, sollte man aber auch nicht verpassen. Viele Acts, viele Bühnen, die ihr alle auf der Festivalhomepage vom Open Beatz findet.

Mit Dir | 26. – 30. Juli | Schlaubetal

Die Freizeitregion Schlaubetal, südlich von Berlin, verwandelt sich ein Mal im Jahr in eine kleine, familiäre Oase der elektronischen Feierei. Das Mit Dir Festival setzt auf Klasse statt Masse und bietet für die rund 1.500 Gäste vier Floors, einen Campingplatz, einen Badesee und ein Begleitprogramm mit viel Kreativität und Kunstfertigkeit. Beim Line Up steht der Sound im Vordergrund und dabei ist es egal, ob er von einem großen Namen oder einem spannenden Newcomer gespielt wird, was sich in diesem Jahr unter anderem durch Tim Engelhardt, Just Emma und Extrawelt zeigt. Am besten checkt ihr hier mal den Aftermovie vom Mit Dir Festival im letzten Jahr und holt euch dann eure Tickets für Juli 2018:

Love Family Park | 28. Juli | Rüsselsheim

Traditionsevent an neuem Standort. So kann man den Love Family Park 2018 kurz zusammenfassen. Nachdem es vor ein paar Jahren aus Hanau nach Mainz ging und im letzten Sommer eine Pause gab, hat der Love Park jetzt ein neues zu Hause gefunden und das liegt gut 50 Kilometer Mainabwärts von Hanau in Rüsselsheim. Wie gewohnt steht bei den Acts Sven Väth ganz oben auf der Liste und bekommt jede Menge prominenten Support. Am 28. Juli sind neben Väth auch noch Dixon, Chris Liebing, Karotte, Loco Dice, Solomun, Richie Hawtin und viele andere dabei. Der Vorverkauf für die Tickets hat schon begonnen und News zur Location checkt ihr immer aktuell auf der Page vom Love Family Park.

Die Übersicht wird den ganzen Sommer über ständig ergänzt. Wenn ihr auch ein Event habt, dass in die Übersicht rein muss, dann schreibt uns einfach hier unterm Artikel in die Kommentare!