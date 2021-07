Hybride Events als Zukunftsperspektive – Wurzelfestival 2021 in real und digital

Packt eure Festivaltaschen oder dekoriert euer Wohnzimmer. Wer es in diesem Jahr nicht zum Wurzelfestival schafft, holt sich das Festival einfach nach Hause. Denn das Wurzelfestival wird 2021 zum ersten Mal „hybrid“ stattfinden. Und somit also „real“ vor Ort und zusätzlich „interaktiv digital“ via Streaming-Startup LIFELIVE.io

Mit einem gewohnt märchenhaften und bunt gewachsenen Line-Up begrüßt das Wurzelfestival als eines der wenigen Modellprojekte seine Gäste. Insgesamt 14.000 Besucher verteilt auf vier Event-Wochenenden haben die Möglichkeit das Festival absolut coronakonform zu besuchen und zu genießen. Gemeinschaftlich mit der Brandenburger Landesregierung, den örtlichen Gesundheits- und Ordnungsämtern hat man dafür ein spezielles Event-Konzept entwickelt.

Doch nicht nur ganz real vor Ort, sondern in diesem Jahr auch zusätzlich „interaktiv online“ können Wurzelfestival Besucher teilnehmen. Wer kein Ticket mehr für das Festival bekommen oder keine Möglichkeit der Anreise hat, kann auf LIVELIFE.io von zuhause aus zwei der Stages von einem der vier Wochenenden per Livestream genießen. Für das Berliner Startup LIFELIVE.io ist dies das erste begleitete Hybrid- Festival, welches sowohl real stattfindet aber eben auch exklusiv via LIFELIVE.io gestreamed wird.

Das Besondere an LIFELIVE.io: Auch die „digitalen“ Gäste können sich gegenseitig innerhalb der Streaming-Plattform sehen, zwischen verschiedenen Stages hin und her wechseln, miteinander kommunizieren, Spaß haben und zur Musik gemeinsam tanzen & feiern. Denn wer nicht zum Wurzelfest kommen kann, zu dem kommt das Wurzelfestival via LIFELIVE.io eben nach Hause.

Das Line-Up des Festivals setzt sich aus international renommierten Acts und szenerelevanten Artists zusammen. Vor allem die Themen Inklusion und Umweltbewusstsein nehmen beim Wurzelfestival einen besonderen Stellenwert ein. Und auch der authentische Spirit des Festivals gepaart mit dem sympathischen „Mitmach-Prinzip“ steht neben einer gemeinschaftlichen Feierkultur im Fokus. Gäste des Wurzelfestivals können sich aktiv einbringen und mehr als nur erinnerungswürdige Momente erleben sowie selbst gestalten. Ein ganzheitliches Veranstaltungskonzept, bei dem Musik, kulturelles Rahmenprogramm, Performances, Workshops, liebevoll dekorierte Locations & Installationen und Gastronomie ein gemeinsam erschaffenes Gesamtkunstwerk bilden.

