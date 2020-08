Nature One 2020 als Stream – Rave at home

Nature One Nummer 26 muss in den Sommer 2021 verschoben werden. Auch dem ältesten Techno OpenAir Deutschlands hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am ersten Augustwochenende wird in diesem Jahr trotzdem gefeiert: At Home!

Das Nature One-Wochenende steht bei vielen Fans elektronischer Musik schon seit den 90ern dick im Kalender. Seit August 1996 findet die Party jedes Jahr auf dem Gelände der Raketenbasis Pydna in Rheinland-Pfalz statt und liefert alle elektronischen Styles von Trance bis Hardcore. Über die Jahre hat sich das Event zum 4-Tages-Dauerrave entwickelt, der donnerstags mit einer großen Openingparty auf dem Campingplatz beginnt und Sonntagvormittag mit dem OpenAir-Set von DJ Dag endet.

4 Tage Nature One Livestream von der Pydna

Auch im Sommer 2020 bleibt das Grundgerüst der Party stehen, dieses Mal eben als Stream und nicht mit mehreren zehntausend Ravern auf der Pydna. Viele der Nature One Acts haben in den vergangenen Tagen ihre Sets als Video aufgezeichnet, die es am Festivalwochenende als Stream für zuhause gibt. Los geht es traditionell am Donnerstag vom Campingplatz, Freitag und Samstag sind große Acts wie Felix Kröcher und Paul van Dyk mit dabei und Sonntagfrüh ist DJ Dag vier Stunden lang am Start. Alle Infos zum Stream stehen direkt auf der Nature One Page.