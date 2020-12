Unter den Corona-Einschränkungen leiden vor allem die, die hinter, auf und unter den Bühnen dafür sorgen, dass große Künstler ihre Shows spielen können. Techniker, Securitys und Kabelträger, die oft auf selbständiger Basis arbeiten und jetzt ohne Einnahmen dastehen. Die Initiative #AlarmstufeRot setzt sich seit Beginn der Corona-Pandemie dafür ein, dass Kulturschaffende gehört und unterstützt werden. Jetzt gibt es prominentenim Rahmen der Veröffentlichung seiner neuen Single „Light On You:

„Normalerweise“ würde ich den Track schon seit Wochen in den Clubs und auf den Festivals für euch spielen und wäre immer wieder neugierig, wie ihr wohl darauf reagiert. Das ist nämlich der Grund, warum ich seit 20 Jahren DJ bin und seitdem nicht aufgehört habe „zu touren“: Es gibt für mich nichts Schöneres, als mit euch zu feiern – euch eine gute Zeit zu schenken – einfach für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen und die Musik zu genießen. Das ist mein Antrieb und dafür brenne ich seit vielen Jahren! Leider können wir alle das nun schon seit 8 Monaten nicht mehr tun und es werden wohl auch noch einige Monate dazu kommen! Ich habe im Laufe der Jahre auf meinen Reisen durch die Clubs und Festivals unglaublich viele Menschen kennenlernen dürfen, die mindestens so wie ich für ihren Beruf / ihre Berufung brennen und dazu beitragen, dass wir alle sicher und ausgelassen feiern können. Sie alle sind mir, so wie ihr, ans Herz gewachsen! Tourmanager*inen, Licht- & Ton Techniker*inen, Securities, Bühnenbauer*inen, Gastro-Personal, Clubinhaber*inen, Konzert- & Festival Veranstalter*inen und noch viele, viele mehr. Sie alle sind für euch oft nicht „sichtbar“, doch sie sind ein sehr wichtiger Teil der Veranstaltungsbranche und benötigen Aufmerksamkeit in diesen schwierigen Zeiten. Deswegen möchte ich mein „Licht“ auf sie richten, damit sie gesehen werden: LIGHT ON YOU! Nur gemeinsam können wir durch diese schwierige Zeit kommen und auch nach Covid-19 zusammen wieder feiern.