Nach Diynamic Showcases in Beirut, New York, Berlin, LA und Tulum, Mexiko und Diynamic Festivals in Amsterdam, São Paulo und Istanbul bringt Solomun seine große Diynamic Show das erste Mal auch nach Deutschland.

Solomun gehört zu den heißesten Eisen der Szene. Gefeierter und respektierter DJ, ausverkaufte Shows auf dem ganzen Planeten, seine Tracks und Remixes verwandeln jeden Dancefloor in ein Tollhaus.

Auch die wöchentliche Sommerclubnacht ‚Solomun +1‘ im Pacha auf Ibiza, bricht Jahr für Jahr Rekorde auf der Insel. +1 bedeutet dass Solomun sich jeden Abend einen Gast einlädt um zusammen, nacheinander, B2B das Pacha zu bespielen und die Auswahl der +1 Gäste zeigt Solomuns beeindruckendes musikalisches Spektrum. Dieses Jahr sind gebucht: Peggy Gou, Denis Sulta, DJ Seinfeld, Maceo Plex, Mano Le Tough, Tale Of Us, Dixon, Luciano, Chloé, Âme, DJ Koze und DJ Tennis.

Mit Joseph Capriati ist einer der hellsten Sterne am Techno-Himmel auf der Münchner Galopprennbahn zu Gast. Der kleine Power-Italiener ist Stammgast auf den großen Bühnen wie ‚Time Warp‘, ‚Awakenings‘, ‚Kappa Futur‘ oder ‚Ultra/ Resistance‘ und seine Fans elektrisiert er seit Jahren mit grandiosen Sets und Releases auf Drumcode, CLR und seinem eigenen Label Redimension.

Ebenfalls am Start sind natürlich die Hotshots des Erfolgslabels aus Hamburg: mit Kollektiv Turmstrasse, Adana Twins und Magdalena präsentiert Solomun drei seiner wichtigsten und erfolgreichsten Diynamic Acts auf der Rennbahn.

Das grandiose Line Up wird von den aktuell heißesten Newcomern Denis Horvat, Magit Cacoon und Innellea abgerundet. Sie gehören zur Sperspitze der „jungen Wilden“ und feiern mit ihren Releases auf Labels wie Afterlife, Innervisions und Crosstown Rebels ihre ersten großen Erfolge!

Dynamischer kann man einen Samstag im Frühling nicht verbringen!

Samstag, 25. Mai 2019

DIYNAMIC FESTIVAL MUNICH

Beginn: 12 Uhr, Ende: 22 Uhr

Bei jedem Wetter!

SOLOMUN (Diynamic)

JOSEPH CAPRIATI (Redimension)

KOLLEKTIV TURMSTRASSE (Diynamic)

ADANA TWINS (Diynamic, TAU)

DENIS HORVAT (Innervisions, Afterlife)

MAGDALENA (Diynamic)

MAGIT CACOON (Crosstown Rebels)

INNELLEA (Afterlife, Innervisions)

Location: Galopprennbahn München- Riem

Fun Fact: Im Nachtclub-Update „After Hours“ für Grand Theft Auto Online hat Solomun letztes Jahr eine Gastrolle in-Game übernommen. Er spielt einen Lieferboten, bei der die Kunden den Lieferanten töten dürfen, wenn der nicht pünktlich liefert. Solomun rast durch die Szenerie von Los Santos, schaut auf die Uhr und tritt das Pedal durch, während böse Mächte versuchen, seine Mission zum dramatischen Soundtrack von „Customer Is King“ zu sabotieren. Was nebenbei auch seine Track Veröffentlichung im Game und Real Life ist. Und weil er ja eh grade schon dabei war, erschien sein Track als das erste offizielle Musikvideo im Look von Grand Theft Auto V. Im Game tritt Solomun neben Tale Of Us, Dixon und The Black Madonna als Residents im virtuellen Club auf, den die Spieler managen können.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

