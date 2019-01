Je mehr Partys am Jahresanfang feststehen, desto besser wird das Jahr! Für alle Raver haben wir hier 5 Events, die ihr jetzt schon mal dick in den Kalender 2019 eintragen solltet.

Urlaub planen, Tickets kaufen, Freunde klar machen! Das Partyjahr 2019 hat wieder einiges zu bieten und wir stellen euch schon mal 5 Raves und Festivals vor, die ihr nicht verpassen solltet.

50Years Karotte | 23.02.2019 | Frankfurt

Man kann es kaum glauben, aber der ewig junggebliebene Karotte wird in diesem Jahr 50. Mehr als die Hälfte seines Lebens hat er hinter den Decks verbracht und uns allen dabei viele schöne Momente beschert. Am 23. Februar 2019 feiert Karotte seinen runden Geburtstag mit einem ausgiebigen Warehouse-Rave in Frankfurt und hat sich dazu ein paar seiner wichtigsten Weggefährten eingeladen. Auf zwei Floors (indoor / outdoor) werden Laurent Garnier, Gregor Tresher und Alexander Aurel den Gastgeber begleiten und man darf gespannt sein, welche musikalischen Konstellationen sich in dieser Nacht so ergeben werden. Einen kleinen Vorgeschmack auf die sicherlich eskalativen Zustände gibt das Video der Time Warp 2012, als Karotte und Laurent Garnier schon mal ein bisschen am Rad gedreht haben.

Roadhouse Festival | 16.03.2019 | Geiselwind

Die Festivalsaison beschränkt sich nicht mehr nur auf die Sommermonate und wird seit einiger Zeit aufs ganze Jahr ausgedehnt. Eines der ersten großen Events im Jahr 2019 wird das Roadhouse Festival in Geiselwind sein, bei dem das EventZentrum Geiselwind ein Wochenende lang mit House, Techno und Hardtechno bespielt wird. Direkt an der A3 im Norden Bayerns entsteht eine Festivalarea mit zwei Floors, Campingarea und vor allem viel guter Musik bei der von Oliver Schories bis Pappenheimer alles mit dabei ist.

Time Warp | 06.04.2019 | Mannheim

Im Winter 1994 steckte die Technowelt noch in den Kinderschuhen, das Line Up der Time Warp hat aber damals schon gezeigt, dass da was Großes am entstehen ist. Mit dabei waren bei der Time Warp #1 zum Beispiel Speedy J und Laurent Garnier, die auch heute noch regelmäßig dort performen. Nach der Premiere in Ludwigshafen ist das Event ein paar Jahre durchs Land gezogen und hat seit 2004 seine feste Heimat in den Maimarkthallen in Mannheim gefunden. Am 04. April 2019 feiern wir also 25 Jahre Time Warp und 15 Jahre Mannheim und sobald das Line Up feststeht, lest ihr es hier auf der Seite.

Docklands Festival | 01.06.2019 | Münster

Schon zum zehnten Mal wird im Sommer 2019 das Docklands Festival gefeiert, das eine der Konstanten im Partykalender Nordrhein-Westfalens und des Ruhrgebiets ist. Am 01. Juni werden die Locations im Industrie- und Eventareal beim Messe und Congresscentrum auf elektronische Musik gestimmt und die ersten Acts fürs Jubiläum stehen schon fest. Mit dabei sind ÂME II ÂME mit einem ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte, Maceo Plex, Amelie Lens und Stephan Bodzin und schon diese erste kleine Auswahl an Künstlern zeigt, dass hier Qualität ganz groß geschrieben wird. Der Donnerstag vor dem Festival ist übrigens ein Feiertag, bietet sich also für ein verlängertes Wochenende im wunderschönen Münster an.

Love Family Park | 27.07.2019 | Rüsselsheim

Nach der gelungenen Rüsselsheim-Premiere im Sommer 2018 war schnell klar, dass der Love Family Park auch 2019 wieder auf den Mainwiesen stattfinden wird. Das Datum ist schon fix, der Vorverkauf hat begonnen, mehr Infos gibt es noch nicht. Daher empfehlen wir euch einfach bis dahin unseren Bericht und die Bilder vom letzten Jahr, damit ihr das Event schon mal in eure Planung mit aufnehmen könnt. Das schöne Bild hier über dem Artikel, mit Richie Hawtin auf der Bühne ist auch vom Love Family Park!

More to come…

Wenn es News zu den Events gibt, dann ergänzen wir sie hier auf der Seite und wenn ihr noch spannende Partys fürs Jahr 2019 habt, dann postet gerne einen Kommentar mit den Infos hier unter den Artikel!