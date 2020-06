Der geplante Saisonstart auf Ibiza im Mai hat sich von Woche zu Woche verschoben. Jetzt ist klar: die Clubs bleiben bis Ende des Jahres geschlossen. Es wird also keine Partysaison in diesem Sommer geben.

Für viele Fans elektronischer Musik gehört der Sommer auf Ibiza zum Pflichtprogramm des Jahres. Daraus wird 2020 jetzt definitiv nichts! Bei Gesprächen zwischen der Balearen-Regierung und Arbeitnehmervertretern wurde die Aussage getroffen, dass Discotheken (auf Spanisch wird immer noch dieses schön Wort verwendet…) in diesem Jahr nicht mehr öffnen dürfen. Und sollte kein Impfstoff gegen Corona gefunden werden, kann diese Einschränkung auch noch ins Jahr 2021 hinein verlängert werden.

Keine Sommersaison auf Ibiza 2020

Ibiza ist eigentlich von Mai bis Oktober der Sammelpunkt für DJs, Veranstalter und natürlich Raver aus aller Welt. Auch viele deutsche Künstler und Veranstalter wie Cocoon mit Sven Väth, Diynamic mit Solomun und Robin Schulz für David Guettas BIG-Events verbringen den Sommer auf Ibiza und präsentieren ihre Musik und ihre Marken. Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es auf der Seite der spanischsprachigen Zeitung Diario de Ibiza.

Ibiza wie geht’s weiter?

Im Statement der Inselregierung heißt es zwar, dass Clubs und Indoor-Tanzlocations nicht öffnen dürfen, wie es mit Partys am Strand aussieht geht daraus aber nicht hervor. Außerdem dürfen Gastrobetriebe öffnen, die zwar Musik spielen, in denen das Publikum aber sitzt und nicht tanzt. Wir können also alle gespannt sein, ob es noch die Chance auf elektronische Events auf Ibiza 2020 geben wird, oder ob Ibiza in diesem Jahr für uns ausfällt.