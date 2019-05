„Epic Party Imagined By You“ nennt Desperados eine Serie von Events bei denen Ideen von Fans und wirklich aussergewöhnliche Konzepte umgesetzt werden.

Partypeople können in SocialMedia unter den den Hashtags #WeAreTheParty #epicparties #desperados oder @desperados direkt Ideen Facebook, Instagram für ihr Party-Experiment anmelden.

Desperados will dabei aufdecken, was das Partyvolk wirklich von Festivals, Hauspartys aber auch auf ihrem Weg zur Party, in Bars oder Clubs, erwartet, will traditionelle Partyregeln neu definieren und eine neue Art des Party machens etablieren. Die bisher gestarteten Projekte und Events sind tatsächlich ziemlich speziell und sehen nach einer Menge Spaß aus:

Watt The Frequency, eine DIY-Mobil-Sound-System-Performance mit KiNK in Amsterdam.

SkyFest, ein elektronisches Ballon-Licht-Orchester mit Jackmaster, Honey Dijon und Paco Osuna in Spanien

Train Trax, ein gewöhnlicher Zug in Polen, der in ein von Mount Kimbie gespieltes Instrument verwandelt wurde.

Bass Drop, eine Party an Bord eines Flugzeugs in Schwerelosigkeit, 30.000 Fuß über der Wüste von Nevada.

House Party Plugged, bei der ein gewöhnliches Haus in ein DIY Musikinstrument verwandelt wurde.

Deep House, ein Unterwasser-Dancefloor im tiefsten Tauchbecken der Welt mit Peggy Gou in Venedig.

Letztes Wochenende hat DJ, Produzentin und Labelchefin Pretty Pink aus Leipzig ihre Idee bei Desperados untergebracht und eine etwas extremere Hausparty mit Hilfe des Desperado-Teams umgesetzt.

„Ich liebe es, für meine Freunde aufzulegen und Partys zu veranstalten. Gleichzeitig mache ich mir Sorgen um das entstehende Chaos, das sich dann auf die Partystimmung auswirkt. Die Idee zur Party, die kein Chaos hinterlässt, kam davon, dass ich mich auf meinen eigenen Hauspartys immer mehr eingeschränkt fühlte. Dank Desperados konnte ich dieses Mal völlig loslassen, im Moment leben und tatsächlich die Menge dazu ermutigen, ihren Farben- Kreationen freien Lauf zu lassen.“.

Desperados bedeckte die Wände und Möbel und stellte das Party-Experiment auf die Probe: Mit speziellen Partyrequisiten wie Glow-in-the-dark Gegenständen, mit Farbbomben und jeder Menge Farb-Auffüllstationen konnten die Partygäste ihre Kreativität und Experimentierfreude ausleben.

Weil Desperados den nervigsten Teil des Partymachens – das Saubermachen danach – einfach outsourced, wurden die Partyregeln auf den Kopf gestellt und das in einer Stadt, die für ihre exzessiven Partys bekannt ist.

Damit die gemeinsamen Partymomente auch nach der Hausparty noch bei den Partygästen in Erinnerung bleiben, werden aus dem bunten Abdeckungsmaterial stylische Musikboxen produziert, welche an die Desperados Crowd verlost werden und sie ermutigen, ihre eigenen wilden Partyexperimente zu teilen.

Gewinne eine Aufräumaktion inkl. deiner eigenen Musikbox

Das Desperados Event in Kreuzberg hat gezeigt, wie man eine unvergessliche Party schmeißt, bei der man einfach loslassen konnte und den Moment feiert.

Holt euch das Desperados „Ich muss danach nicht aufräumen!“ Partyfeeling in eure vier Wände und gewinnt eine exklusive Desperados x Gomi Musikbox – für euren eigenen Hausrave und überlasst das Wiederherstellen der Bude den Profis!

Wir verlosen einen Gutschein für eine Ganztagesreinigung (8 Stunden) im Wert von 269 EUR von HappyMaids, sodass ihr euch keine Gedanken ums Aufräumen machen müsst.

Zur Teilnahme am Gewinnspiel schreibt uns hier (unter diesem Artikel) einen Kommentar, welche Party für dich bisher die legendärste gewesen ist und nenn uns deinen Partybuddy und ihr seid bei der Verlosung dabei.

Ihr könnt die Kommentare zu diesem Artikel abonnieren (einfach im Kommentarfeld das Abo anklicken), so werdet ihr automatisch über die Auslosung per Email informiert. Das Abo lässt sich jederzeit wieder kündigen und wir geben natürlich keine Adressen weiter. Ausgelost wird Mitte Juni 2019 – viel Glück!