In Norwegen, genauer gesagt in Oslo, erblickte Beth Lydi das Licht der Welt. Ihre nicht zu bremsende Neugier und Tatendrang hat sie jedoch schon längst um den Globus geführt. Station gemacht hat sie dann im bunten und niemals schlafenden Berlin – genau der richtige Ort für die vor Energie nur so strotzende Künstlerin. Dennoch oder gerade wegen ihrer Liebe zum urbanen Großstadtflair schlägt ihre zweite Herzhälfte nicht weniger für die Natur, Wälder und das Meer.

Ganz klar jedoch – Musik ist eine ihrer größten Leidenschaften.

Dieser Aspekt zieht sich wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Leben und Schaffen. Sie ist Mitinhaberin von SNOE, aktiv im Künstlermanagement in einer bekannten Agentur, Musikjournalistin, produziert Musik und tourt erfolgreich als DJ durch die Welt.

Ihre Produktionen spiegeln ihr Lebensgefühl in jedem Taktschlag wieder.

Lebensfreude, Entdeckergeist und Liebe zum Nachtleben vermengen sich zu einem mitreißenden Cocktail. Clubs und Festivals rund um den Globus haben ihren unverwechselbaren Sound schon für sich entdeckt. Kein Wunder also, dass sie von Amsterdam, Toronto, San Diego, Rio De Janeiro, Kopenhagen, Sidney bis Melbourn hinter den Decks zu finden ist. Hierzulande bringt sie regelmäßig die Crowd an den CDJs in Locations wie Kater Blau, Salon Zur Wilden Renate, Harry Klein oder dem Uebel & Gefährlich zur Extase.

Mit ihrer neuen Veröffentlichung Nordic Gateway präsentiert Beth Lydi nun zwei kraftvolle Tech House Produktionen, die schlagartig Gänsehaut-Feeling vermitteln und voller gebündelter Energie stecken. Vor allem Nordic Gateway entwickelt sich zu einer berauschenden Hymne, welche nach durchtanzten Festivalnächten und ausufernd schönen Stunden im Club schreit.

Beth Lydi – Nordic Gateway erscheint am 18. Juni 2021 auf SNOE