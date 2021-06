Langsam geht es wieder los. Erste Outdoor-Events, Gespräche über Club-Öffnungen und Festivals in kleinem Rahmen finden statt. Wie es auch weitergeht – mit diesen Tracks kommt ihr auf jeden Fall easy entspannt und mit genügend Groove im Gepäck in den Sommer. Also zurücklehnen, Daiquiri schlürfen und den Sound genießen.

DJ SEINFELD

DJ Seinfeld dominiert mit beinahe jeder Veröffentlichung das House Genre und so ist es kein Wunder, dass sein neuer Track „U Already Know“ nicht nur Albumankündigung ist, sondern auch auf dem weltweit angesagten Label Ninja Tune erscheint. Freshe Produktion mit entspannten Vocals und sündhaft weichen Synths. Dope!

LUCA MUSTO

Auf dem Kölner Label Feines Tier präsentiert Luca Musto seine neue Single Nice Place, Bad Intentions, welche zeitgleich eine eindrucksvolle Ankündigung seines kommenden Albums ist. Der Berliner Produzent und international tourende DJ ist hierzulande beinahe noch ein Geheimtipp und nicht nur Garant für einen subtilen und einfühlsamen Groove, sondern eben auch für warme und organisch klingende Produktionen.

Bei Nice Place, Bad Intentions vermischt Luca Musto stilvoll HipHop Elemente der 90er mit Downtempo, elektronische Raffinesse mit unaufdringlichem Wordflow, welchen er selbst beisteuert und die Single daher zu einer sehr persönlichen und umso überzeugenderen Veröffentlichung formt. Luca Musto in neuer Bestform.

ZUMO DIONYS

Bei Zuma Dionys spührt man förmlich die russischen Sommer-Vibes. ein organischer Full-Power-Track mit spannenden Remixen von The Oddness, Samaha, Lev Tatarov, Don Son und Aural Mandragora. Rundum sorglos Paket für sonnige Tage und lange Nächte im Freien.

BRITTA ARNOLD

Wenn man schleichende High Hats, hypnotische Beats und einen Hauch von Acid hören kann, ist es wahrscheinlich, dass man Britta Arnold von der Kanzel ihres musikalischen Raumschiffs hört. Geradlinig und unverwechselbar souverän sorgt ihre einzigartige musikalische Mischung für einen Milchshake kosmischer Potenz. Potent geht es auch in ihrem neuen Track „SEX“ zu, der an die Grenzen der Ekstase geht und in eine bunte Welt des Groove entführt.

TIM GREEN

Wie schafft es Tim Green solch subtile Schönheit zwischen diese ansteckenden, knackigen Grooves zu quetschen. Es grenzt schon an ein ein Wunder. Drei weitere Tracks, die bereit sind, sanft Liebe und Leidenschaft in denen zu wecken, die träumen, gehen einher. Wenn Musik in der Lage wäre, uns zu umarmen, dann würde sie es hier tun. Liebe liegt in der Luft bei „All Day I Dream“.