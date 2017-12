Knapp 6 Jahre lang haben uns die Stiff Little Spinners Compilations mit deepem, verträumtem, kreativem House beglückt. Jetzt ist leider Schluss! Volume 9 und 10 kommen in einer Doppel Vinyl und die gibt es hier für euch im Gewinnspiel.

Eine kleine Überraschung war es schon, als Audiolith im Winter 2011 plötzlich mit einer Compilation für House- und Technosounds ums Eck kam, da die Hamburger ja eigentlich für Elektro-Punk-Indiesound ihrer Bands Egotronic, Feine Sahne Fischfilet oder Supershirt bekannt sind. Wir haben uns aber natürlich trotzdem gerne überraschen lassen und die Stiff Little Spinners schnell ins Herz geschlossen. Acts wie Rampue, Krink oder Torsun konnten auf der Compilationserie ihre Liebe für elektronische Sounds ausleben und neben den Vinyls gibt es auch eine begleitende Podcast-Reihe auf Soundcloud, bei der uns der Mix von Gimmix besonders gut gefällt:

Das finale schenken wir euch auf Doppel-Vinyl

Die finalen Ausgaben Vol 9 und 10 erscheinen als Doppel-Vinyl mit insgesamt 12 Tracks. Wie gewohnt ist der Sound darauf deep und clubbig und das Line Up mit Krink, Thomas Atmann, Kalipo, Gimmix und den anderen acht Acts sehr abwechslungsreich besetzt. Trotz der Vielfalt schwingt eine gewisse Melancholie in allen Nummern wieder, vielleicht ja schon eine Art Abschiedsschmerz von den Stiff Little Spinners. Auch wenn jetzt die letzte Ausgabe ansteht, könnt ihr euch sehr auf die Compilation freuen, denn wir schenken sie euch auf Vinyl! Schreibt uns einfach unten als Kommentar, welches euer Lieblingstrack aus zehn Ausgaben Stiff Little Spinners war. Wir losen dann Anfang Januar aus allen die mitgemacht haben die Gewinner aus.