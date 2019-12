Das Stuttgarter Event „Herz & Seele“ feiert im Januar sein 1-Jähriges und von uns gibt es das passende Merchandisepackage dazu for free!

Anfang des Jahres 2019 hat in Stuttgart der Club Romy S. zugemacht und damit auch die Events der Benztown Artists ihre Homebase verloren. Der Macher Patric Grad hat sich davon aber nicht beeindrucken lassen und die neue Eventreihe „Herz & Seele“ ins Leben gerufen, die seither in wechselnden Locations in Stuttgart stattfindet. Zu Gast waren in den vergangenen Monaten schon Oliver Koletzki, Dapayk, Sascha Braemer, Format:B und 2020 geht es direkt mit der Geburtstagsparty zum 1-Jährigen weiter.

Herz & Seele Gewinnspiel

Am 05. Januar wird im Club Lehmann „1 Jahr Herz & Seele“ mit Karotte und Oliver Schories gefeiert und dafür haben wir euch ein Merchandise-Paket für die ganze Familie geschnürt. Mit dabei ist ein Pulli in Größe M (unisex), ein Girls-Shirt in Größe L, ein Jungs-Shirt in Größe M und das alles bekommt ihr im schicken Herz & Seele-Jutebeutel geliefert. Geprintet werden die Klamotten auch mit Herz und Seele in gemeinnützigen Stuttgarter Einrichtungen, damit die ganze Stadt was von den Events hat.

Im Gewinnpaket ist natürlich auch noch der Eintritt mit einer Begleitung für die Party am 05. Januar 2020 included.

Ihr wollt gewinnen?

Dann schreibt uns einfach einen Comment hier drunter und am 04. Januar wird der/die GewinnerIn ausgelost und per Mail benachrichtigt. Good Luck!

Mehr Infos zu den Events aus Stuttgart und Süddeutschland findet ihr immer bei uns auf der Seite unter dem #stuttgart.