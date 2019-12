Gewinnspiel: Ritter Butzke Showcase in Stuttgart am 25.12.

Wenn die Berliner mal was erleben wollen, kommen sie nach Stuttgart… Am 25.12. gibt es ein Ritter Butzke-Showcase in drei Clubs in der City und wir haben euch ein fettes Gewinnpaket dafür geschnürt!

Seit gut zehn Jahren ist der Ritter Butzke eine der Konstanten im Berliner Nightlife. Im Herzen Kreuzbergs wird Woche für Woche ein fein selektiertes Line Up aus Berliner Locals, Butzke-Residents und hochkarätigen Gästen präsentiert und der Sound seit 2013 auch auf dem hauseigenen Label in die Welt getragen, von dem wir euch im vergangenen Sommer schon ein schönes Dapayk-Album hier auf der Seite vorgestellt haben.. Am 25.12. kommen die Ritter Butzke-Acts Monkey Safari, Niconé und Schlepp Geist nach Stuttgart und bespielen mit einigen Stuttgarter Locals drei Clubs: White Noise, Mono Bar, Romantica – andere würden Clubfestival dazu sagen, in Benztown ist das eben ein wilder Raveabend.

Ritter Butzke Gewinnspiel-Package

Für die Clubnacht mit den Ritter Butze Künstlern haben wir euch ein fettes Paket geschnürt, dass ihr mit einem einfach Comment hier unter dem Artikel, oder auf unserer PARTYSAN-Stuttgart-Facebookseite abräumen könnt. Mit im Paket ist: eine Vinyl der 10 Years Ritter Butzke Compilation (Part III), je ein Stoff-Turnbeutel von Ritter Butzke und von Benztown Artists, ein leuchtend gelbes PARTYSAN-Feuerzeug und natürlich der Eintritt + Begleitung zur Party in allen drei Clubs am 25.12.

Wir losen am 25.12. um 12.00 Uhr den/die Gewinner aus allen Teilnehmern aus und benachrichtigen sie/ihn umgehend! Good luck!