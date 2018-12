Advent, Advent, es gibt was geschenkt. Besser als dieser phantastische Rhyme sind unsere Labelpakete von Moon Harbour, die ihr ganz einfach gewinnen könnt!

Um euch das Warten auf die Weihnachtsgeschenke zu verkürzen, hat uns die Crew von Moon Harbour ein paar Pakete mit Musik und Shirts geschnürt, die wir euch jetzt schenken dürfen. Es gibt auf Vinyl zum Beispiel das Album „The Paradigm Shift“ von Martinez, auf CD das „Momentum“ Album vom Labelchef Matthias Tanzmann und als Special das ganz neue Album „Bridges“ von Sven Tasnadi als Tape für alle Oldschool-Liebhaber und Oldtimer-Fahrer!



Neben der Musik ist in jedem Paket auch noch ein schickes Moon Harbour-Shirt, die es in den Größen M, L und XL gibt. Ihr müsst uns also zum Mitspielen nur verraten, welches Shirt euch passt, damit wir euch auch die richtige Größe zuschicken können. Lasst uns einfach unten einen Kommentar da und schon seid ihr im Lostopf, oder kommentiert bei Facebook unter unseren Post zum Gewinnspiel. Die Gewinner werden noch vor Weihnachten ausgelost und bekommen von uns eine Mail. Danke an Moon Harbour für den Musik- und Fashionstuff und allen viel Glück beim Mitspielen.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.