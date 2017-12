Moon Harbour Gewinnspiel

Was für ein Jahr für Moon Harbour! Vinylrelease #100, Label Showcases auf der ganzen Welt und fette EPs von Ninetoes, Tanzmann und Stefanik. Zum Jahresabschluss schenken wir euch zusammen mit Moon Harbour ein paar vollgepackte Pakete!

Die Adventszeit ist Geschenkezeit und wir haben euch zusammen mit Moon Harbour schon Geschenke eingepackt. Vinyls von Martinez, DJ T., Emanuel Satie, Labelshirts und dazu Mix-CDs von David Squillace & Matthias Tanzmann und Dan Drastic!

Das perfekte Geschenk für jeden!

In jedem Geschenkpaket sind immer Vinyls, ein paar CDs und ein Shirt drin. Schreibt einfach in einem Kommentar hier unter dem Artikel, welche Shirtgröße ihr haben wollt und schon seid ihr im Lostopf! Perfekt auch, wenn ihr das Package an jemanden verschenken wollt, dann einfach die passende Shirtgröße angeben. Hier könnt ihr schon mal in die „All the time EP“ von Emanuel Satie reinhören!

Mit dem Sound von Moon Harbour macht ihr euch und eure Liebsten auf jeden Fall happy und neben der Weihnachtszeit startet ihr damit auch perfekt ins neue Jahr. Viel Glück beim Gewinnspiel, wir losen noch vor Weihnachten die Gewinner unter allen aus, die mitmachen.