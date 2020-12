Schon der Begriff „Cocoon“ zeigt, dass dahinter eine ständige Veränderung und Wandlung steckt. Sven Väth hat den Namen für das Dauer-Projekt sicher ganz bewusst gewählt, denn er und sein Team stehen für futuristisches Denken bei Sound und Design. Im Frühjahr 1996 ging die erste Cocoon Party an den Start und Frank Lorber war als Gast mit und erinnert sich an die innovativen Ideen:

Das Konzept war für Frankfurt total neu und abgefahren und so in der Art noch nicht dagewesen. Sven hat dabei seine Visionen spielen lassen und zum Beispiel Tänzer in die Show eingebaut, die an Seilen von der Decke kamen und extra Getränkebecher mit dem aufgedruckten Cocoonlogo produzieren lassen.