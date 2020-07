Die große Geburtstagsparty fällt in diesem Jahr leider aus. 5 Jahre Romantica in Stuttgart wird trotzdem gefeiert! Mit der Labelcompilation „Lovers 2“.

Der Club ist coronabedingt aktuell zwar zu, die Musik der Residents trägt den Romantica-Spirit aber trotzdem in die Welt hinaus. Im Juli wird in der Romantica in Stuttgart immer große der Geburtstag gefeiert und das könnt ihr in diesem Jahr auch wunderbar zuhause, am Badesee, oder im Auto machen. Holt euch einfach die „Lovers 2“-Compilation und dreht den Romantica-Sound laut auf!

12 Tracks zum 5. Geburtstag

Im Oktober 2018 ist das Label zum Club an den Start gegangen, das wir damals hier auf der Seite vorgestellt haben. Zum Start haben uns die beiden Macher Adi Dassler und Jan Dalvik erzählt, was hinter dem Club und dem Label steckt und die beiden sind jetzt auf der „Lovers 2“-Compilation natürlich auch vertreten:

Insgesamt gibt es auf der Compilation zwölf Tracks, die alle den Sound des Clubs wiedergeben. Vom Warm Up bis zur Afterhour. Mit dabei sind ein paar der Residents und befreundete Acts, die öfter mal in der Romantica auflegen, oder durch die Compilation Teil der Familie werden. Happy Birthday Romantica! 😆