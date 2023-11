Neue Techno Tracks für ein langes Rave-Wochenende

Die ansteckenden Beats und pulsierenden Rhythmen von Techno machen sie zum idealen Soundtrack für das Wochenende und sorgen ohne Zwifel für einen Schub an Energie. Die tanzbaren Grooves sorgen für einen unwiderstehlichen Bewegungsdrang und verwandeln jede Zusammenkunft in eine ausgelassene Rave-Eskalation erster Güte. Damit auch ihr die Möbel aus dem Fenster schmeißen könnt, um mehr Platz zum Dancen zu haben, findet ihr eine erlesene Auswahl an energetischen Tracks für eure Wochenenden mit Amlie Lens, Torsten Kanzler, Sylvie Miles, Velve und Lilly Palmer.

Torsten Kanzler & Sylvie Miles – Rave the Planet: Supporter Series, Vol. 018

Die achtzehnte Ausgabe der „Rave The Planet: Supporter Series“ ist ein klanggewaltiges Get-together der Generationen. Sie vereint mit Torsten Kanzler und Sylvie Miles die musikalische Expertise eines Techno-Altmeisters mit dem frischen Talent einer vielversprechenden Newcomerin, von der wir in Zukunft wohl noch so einiges zu hören bekommen werden.

Velve – Navigation

Dark Berlin Techno – progressiv, minimalistisch und experimentell, von VELVE – der Sängerin, Songwriterin,Komponistin und Produzentin, die den ersten interaktiven KI- Anwendungen ihre Stimme lieh (Apple’s SIRI, BMW Navigation und weitere) und damit über Nacht zur „berühmtesten Stimme im deutschsprachigen Raum“ wurde. (SRF)

Für ihr kommendes Album ANALOG nutzt sie zwei analoge Synthesizer und verzichtet auf jegliches digitale Element. Es entsteht ein klarer Signature-Sound mit harter 4/4-Kick und stilsicher emulierten Oszillatoren, der sich organisch zu komplexen perkussiven und ambienten Strukturen verdichtet. Ihr neue Single-Auskopplung „Navigation“ zeigt uns eindrucksvoll die Fahrtrichtung des Longplayers und katapultiert uns voller technoider Ambitionen ins Wochenende.

Amelie Lens – You & Me

Der Titeltrack rundet ihre „You and Me“-EP ab und ist ein Zeugnis von Amelies fortlaufender Reise im Universum der elektronischen Musik. Mit You and Me taucht Amelie noch tiefer in die unerforschten Tiefen ihrer musikalischen Seele ein und liefert eine kühne Komposition, die von tranceartigen Bässen, fesselnden Acid-Sounds, unwiderstehlich dynamischen Drums und einem epischen Energieschub geprägt ist. Ihre unverwechselbare und einhüllende Stimme steht während des Breaks im Mittelpunkt und schafft eine hypnotische und fesselnde Atmosphäre. Techno vom Feinsten.

Lilly Palmer – My Fantasy

Techno ist für Lilly Palmer seit jeher eine Leidenschaft. Ursprünglich in Zürich beheimatet, wo Lilly viel Zeit mit der großartigen und florierenden Underground-Szene verbrachte, wurde ihre Hingabe zur Musik immer stärker, was sie schließlich zu dem Entschluss brachte, 2015 vollständig in die Welt des Undergrounds einzutauchen! Mit kraftvollen, impulsiven Tech- und melancholischen Deep-Sounds, fesselnden Melodien und elektrisierenden Basslines schafft Lilly einen einzigartigen und energiegeladenen Vibe, der ihr Publikum direkt in den Weltraum auf eine Reise schickt, für die es kein Rückflugticket mehr braucht. Und genau das gelingt ihr auch mit dem neusten Wurf „My Fantasy“. Einsteigen und abheben.