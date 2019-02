Benztown is back – neue Events in Stuttgart

Anfang des Jahres hat mit der Romy S. eine Institution des Stuttgarter Nachtlebens die Lichter ausgemacht. Booker und gute Seele des Clubs war Patrice Grad, der jetzt mit neuen Events in Benztown durchstartet.

Seit 20 Jahren mischt Patrice Grad im Stuttgarter Nachtleben mit und ist als Club-Booker und Veranstalter dafür verantwortlich, dass große Namen und viele local Acts die Stadt mit elektronischem Sound bespielen. Über 11 Jahre lang hatte er in der Romy S. das Programm-Zepter in der Hand, das ihm mit der Schließung des Clubs im Januar aus der Hand genommen wurde. Für die Stadt bedeutet das zwar, dass ein guter Club weniger auf der Karte steht, für Patrice bedeutet das hingegen, dass er mit seiner Marke Benztown Artists und langjährigen Veranstaltungspartnern jetzt auch die anderen Locations in Stuttgart bespielen kann: „Für mich stehen Freude, Spaß und damit die Gäste und die Party im Vordergrund. Egal ob jung oder alt, alle sind willkommen. Dazu buche ich nur noch Acts, mit denen ich mich gut verstehe und mit denen ich gut feiern kann. Ich lege mich auch nicht auf eine Location fest, sondern werde erst mal wandern. Es soll aber immer etwas Besonders sein – und das natürlich wild und hemmungslos!“

Im Frühling kommen Matthias Tanzmann, Format: B und Oliver Schories

Das musikalische Portfolio der Events von Patrice Grade deckt alles aus der House- und Technowelt ab und durch die Clubvielfalt in Stuttgart kann er seine Events immer in der passenden Location präsentieren. Im White Noise ist am 23.02 zum Beispiel Kellerkind von Stil vor Talent zu Gast, am 29.03 bringt Patrice die Jungs von Format: B gemeinsam mit Oliver Schories in den Lehmann Club und zum Tanz in den Mai gibt es eine Moon Harbour Nacht im Proton mit Matthias Tanzmann, Ninetoes und Sven Tasnadi.

Forward ever, backward never – Good luck Patze bei den neuen Projekten in Benztown!