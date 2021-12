Wenn man sich die Nächte nicht mehr im Club um die Ohren schlagen kann, dann wenigstens im Studio. Viele Acts der elektronischen Szene haben sich in den mittlerweile fast zwei Jahren, in denen die Handbremse angezogen ist, mit neuen Tracks befasst und die Zeit wenigstens auf diesem Wege genutzt. Bei Raphael Dinscoy ist ein ganzes Album entstanden, das Anfang 2022 veröffentlicht wird. Bis die Arbeit aber mal im Fluss war, hat es ein bisschen gedauert:

Ehrlich gesagt hatte ich das gar nicht geplant. Ich hatte viele Ups und Downs in der Corona-Zeit. Ich hatte mir immer so viel Zeit zum Musik machen gewünscht und als diese dann da war, bekam ich nichts zu Stande. Es hat fast 6 Monate gedauert bis ich endlich einen Flow im Studio gefunden hatte. Ich hatte ja in der Anfangszeit des Lockdowns bereits viel mit neuen Genres experimentiert und in DJ-Sets bzw. Podcasts ausprobiert. Props gebühren hier auch meiner Ex-Freundin Selina, die einen echt großen musikalischen Horizont hat und mir auch immer wieder neue Künstler oder Labels empfohlen hat. Im Studio konnte ich das dann aber erst im Spätsommer 2021 umsetzen. Nachdem ich dann die ersten zwei, drei Tracks fertig hatte, kam erst der Gedanke des eigenen Labels und dann nach dem vierten und fünften Track entstand die Albumidee. Am Ende ist es dann beides geworden. 0711 das Album und HALBWELT das Label.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.