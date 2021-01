Eine Ausstellung zum Lebenswerk, während man noch mitten in diesem Lebenswerk steckt. Diese Ehre wird nicht vielen zuteil. Ali und Basti von Tiefschwarz werden jetzt aber mit einer Sonderausstellung im Stuttgarter StadtPalais gewürdigt, durch die uns Ali kurz vor der Eröffnung geführt hat und erzählt hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist:

Dass Kontakt zum Museumsdirektor auf einer Feier der Fantastischen Vier entstanden ist hat für Ali eine große Symbolik. Mit der Band verbindet sie eine lange Freundschaft und in der Ausstellung gibt es einige Exponate aus den gemeinsamen Anfangstagen Ende der 80er Jahre in Stuttgart zu sehen:

„Ich habe fünf Jahre mit Michi Beck zusammen in einer WG gewohnt. Das zweite Fantastische Vier-Konzert überhaupt haben wir in unserer Wohnung veranstaltet und als Werbung haben wir Tapes gemacht, auf denen die Party mit einem Rap von Smudo angekündigt wurde, die wir dann in der Stadt verteilt haben.“