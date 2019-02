25 Jahre Time Warp – der große Geburtstagsrave am 6. April in Mannheim!

Innovativ und trotzdem bodenständig. Seit Jahren in Mannheim zuhause und trotzdem international. Ein Ding für die große Masse und trotzdem familiär und voller Liebe zum Detail. Die Time Warp wird 25 und macht am 6. April alle Raverherzen glücklich.

Wenn es eine Partyreihe schon länger gibt, als viele der Besucher alt sind, dann kann man nur sagen: Chapeau, alles richtig gemacht! Seit der ersten Time Warp-Ausgabe im November 1994 hat sich das Event immer weiterentwickelt, ist gemeinsam mit den Ravern gewachsen und setzt Jahr für Jahr neue Maßstäbe im Line Up und im Bühnendesign. Viele Besucher kommen seit Jahren immer wieder und so hat jeder seine ganz speziellen Erinnerungen an besonderes DJ-Sets, an Gänsehautmomente beim Sonnenaufgang unter der Glaskuppel, oder an die freundlichen Worte von Sven Väth, die er jedes Mal ans Publikum in der großen Halle richtet.

Alle großen Acts kommen und gratulieren

Künstler wie Laurent Garnier und Richie Hawtin sind schon seit den Anfängen mit dabei und spielen jetzt auch beim großen Jubiläum im April, wie immer sind auch aktuelle Durchstarter an Bord, die zurzeit hoch gehandelt werden und in diesem Jahr ganz klar Peggy Gou und Amelie Lens heißen und mit Pan-Pot, Seth Troxler und Chris Liebing sind auch jede Menge Dauergäste vertreten. Checkt einfach mal das komplette Line Up auf der Time Warp-Seite und stellt euch eure Favoriten zusammen. Und bis es am 06. April soweit ist, hier viel Spaß mit dem Aftermovie vom letzten Jahr!

