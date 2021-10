Time Warp 2021 „Two Days | One Stage“

Time Warp 2021 „Two Days | One Stage“

Nach mehr als zwei Jahren keht die Time Warp für zwei Tage zurück in die altbekannte Homebase, die Maimarkthalle in Mannheim. Zweifelsfrei war es ein langer Weg, den die Organisatoren gehen mussten, um ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass mit den jeweiligen Anforderungen an ein Event dieser Größe gerecht wird. Und sie haben es geschafft: Endlich öffnen sich wieder die Türen und die Time Warp begrüßt Acts wie unter anderem Dixon, Seth Troxler, Solomun, Joseph Capriati, Maceo Plex, PAN-POT und natürlich Sven Väth.

An zwei Abenden wird die Time Warp auf einer Stage international gefeierte Artists umgeben von beeindruckenden Visuals präsentieren. Mitreißender Sound, das Who-is-Who der Szene auf der Bühne hinter den Decks und ein einzigartiges Licht- und Floordesign, das für diesen besonderen Anlass entwickelt wurde, gehen hier Hand in Hand. Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Eventkonzept erwartet alle Liebhaber von Techno, House und weiteren Spielarten wie Melodic Techno und Melodic House.

Mehr als 30 Monate ist es nun her, als wir gemeinsam auf der Time Warp ausgelassen feiern konnten.

Jetzt ist es endlich wieder soweit!

Weitere Infos auf der Website und offiziellen Facebook Eventpage.

Wochenend- und Tages-Tickets gibt es hier.

Time Warp

Two Days | One Stage

29. & 30. Oktober 2021

Maimarkthalle Mannnheim

Um das Erlebnis so sicher wie möglich zu machen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen, wird die Time Warp den „2G“-Regeln folgen, die vom Land Baden-Württemberg vorgeschlagen werden. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer vollständig geimpft sein müssen ODER sich von einer SARS-CoV-2-Infektion erholt haben müssen, um teilnehmen zu können. Ein negativer Test reicht nicht aus.

Ermutigt durch die jüngste Entscheidung des Landes Baden-Württemberg bestätigen die Veranstalter, dass auf dem gesamten Festivalgelände keine Maskenpflicht mehr besteht. Das bedeutet, dass eine Maske nur noch direkt am Eingang getragen werden muss.

LINE UP & TIME TABLE

Freitag

20:00 – 22:00 Gerd Janson

22:00 – 00:00 Seth Troxler

00:00 – 02:00 Adriatique

02:00 – 04:00 Dixon

04:00 – 08:00 Solomun

Samstag

21:00 – 22:00 Adiel

22:00 – 00:00 PAN-POT

00:00 – 03:00 Sven Väth (3h Set)

— TIME WARP — Winterzeit / Sommerzeit

02:00 – 04:00 Maceo Plex

04:00 – 06:00 Tale Of Us

06:00 – 08:00 Joseph Capriati

