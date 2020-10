Allein die deutsche Musikwirtschaft wird aufgrund der Corona Pandemie über 5 Milliarden Euro Verlust in diesem Jahr zu verzeichnen haben – denn Konzerte und Live-Events sind ihr größtes Standbein. Um die Einbußen durch Ausfälle der Live-Auftritte und Gigs zumindest anteilig zu kompensieren, scheint also jetzt genau der richtige Moment zu sein, um noch aktiver auf Spotify & Co zu werden.

Keine Frage – die Welt streamt sich durch die schier endlos wirkenden Paletten der Streamingdienste. Dort scheint keine Krise in Sicht zu sein. Im ersten Halbjahr 2020 konnte die deutsche Musikindustrie ein dickes Umsatzplus verzeichnen. Musik gestreamt, auf CDs oder Platten flutete 783,7 Millionen Euro in die Kassen. Audio-Streaming, als umsatzstärkstes Format, erfährt einen enormen Zuwachs von 21 Prozent.

Nur wieviel mehr kommt davon bei den Künstlern an? Wenn mehr Hörer aber eben nur einen kostenlosen Zugang haben, landet nicht mehr im Topf für alle Künstler. Hier spielt jedoch auch das Herkunftsland des Nutzers eine Rolle.

Es wird also mehr gestreamt auf Spotify, Deezer, iTunes & co, aber es hat noch keinen durchschlagenden positiven Effekt für jeden einzelnen Künstler. Weil die Streaming Abrechnungsmodelle mit den jeweiligen Plattformen davon abhängen welche individuellen Verwertungsraten vereinbart wurden und welche Preise und Währungen im Herkunftsland des Streaming Anbieters zugrunde liegen. Klingt kompliziert, ist es auch.

Erst wenn sich das System dahingehend verändert, dass eine nutzerbasierte Streaming-Abrechnung an den jeweiligen Künstler erfolgt lohnt sich das vielfache Einstellen neuer Songs für alle auch finanziell.