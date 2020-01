#VivaVinilo! Der Ibiza Vinyl Club sorgt mit Events und Tauschbörsen dafür, dass der Schallplatten-Spirit auf der Insel sich weiter dreht und bringt die Plattenliebhaber Ibizas zusammen.

Die Zeiten, als die Gepäckbänder am Flughafen Ibiza voller Plattenkisten standen sind längst vorbei. Die Musiksammlung wird mittlerweile auf einem USB-Stick mitgebracht und die großen DJs fliegen mit dem Privatjet ein und müssen nicht am Gepäckband anstehen. Vinyl ist aber trotzdem noch ein Teil der Insel und dank dem Ibiza Vinyl Club werden dem schwarzen Gold auch regelmäßige Events gewidmet.

Ibiza Vinyl Club im Las Dalias Café

Beim Ibiza Vinyl Club kommen DJs, Plattensammler und Musikliebhaber zusammen und feiern eine Mischung aus Party und Plattenbörse. Es gibt zum Event jedes Mal ein Line Up, das aber durch eine Open Decks-Session ergänzt wird, bei der jeder Vinyljunkie seine neu erworbenen Platten auch gleich auflegen kann. Bei der Ibiza Vinyl Club Ausgabe 069 im Las Dalias Café wurde der Abend musikalisch von Ibizalegende Joan Ribas eröffnet, der dann von ‚Phat‘ Phil Cooper und anderen DJs weitergeführt wurde. Musikalisch gab es von Funk, über Rock bis Soul alles zu hören und genau so breit aufgestellt ist auch das Angebot an Platten, die es zu kaufen gibt. Peacharoo, der Macher vom Ibiza Vinyl Club hat die Scheiben feinsäuberlich nach Jahrzehnten und Genres sortiert, die man sich dann an den Abhörstationen in der Location anhören kann und da waren auch einige elektronische Platten von den frühen 90ern bis heute dabei.

Ibiza Vinyl Club das ganze Jahr

Der Ibiza Vinyl Club findet ganzjährig statt und verbindet damit die hart gefeierte Sommersaison mit dem ruhigen Winter auf Ibiza. Und auch alle Nicht-Käufer kommen voll auf ihre Kosten und können sich einfach von der Musik der DJs beschallen lassen und das kulinarische Angebot des Abends nutzen. Als Locations hatte der IVC neben dem Las Dalias Café auch schon das Pikes und das neue Project Social in Santa Eularia. Checkt einfach mal die Facebookseite wenn ihr auf Ibiza seid, dort gibt es immer alle Dates. #VivaVinilo!