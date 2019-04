Friede, Freude, Eierkuchen. Unter diesem Motto hat die für viele Jahre größte Party der Welt im Sommer 1989 ihre Premiere gefeiert. Zum Jubiläum der Loveparade gibt es eine große Ausstellung in Berlin, zu der ihr euren Input beitragen könnt.

Am 1. Juli eröffnet in der Alten Münze in Berlin die Sonderausstellung „Dr. Mottes Loveparade“. Sie ist Teil der Ausstellung nineties berlin, die das wiedervereinte Berlin der 90er Jahre aus vielen Blickwinkeln präsentiert. Ein wichtiger Teil davon ist die Kultur- und Musikszene die in dieser Zeit entstanden ist und die elektronische Musikwelt entscheidend geprägt hat. Ein Ereignis dieser Zeit war die Loveparade, die ihre Premiere im Sommer 1989 gefeiert hat und in den 90er Jahren zu ihrer Blüte aufgestiegen ist.

Eure Fotos und Videos als Teil der Loveparade Ausstellung

Für die Sonderausstellung suchen die Kuratoren Michael Geithner und Dr. Motte Fotos, Videos, Werbeartikel und Merchandise der Loveparade aus den Jahren 1989 bis 2003. Schickt euer Material und eure Fragen direkt an Michael Geithner per Mail (michael.geithner@nineties.berlin). Neben der namentlichen Nennung in der Sonderausstellung bekommen Spender*innen ihre Videos und Fotos in digital aufbereiteter Form als Dankeschön und werden zur Vernissage am 1. Juli 2019 eingeladen. Inspirieren lassen könnt ihr euch vom Titelbild des Artikels, das aus dem Archiv von Dr. Motte stammt und vom Video hier unten. Die Ausstellung läuft bis Ende 2020.

