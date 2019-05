Die Time Warp 2019 war ein großes Fest. Wir haben hier auf der Seite schon ausführlich vom Jubiläumsrave berichtet und auf der Time Warp-Page gibt es jede Menge Fotos. Videos von vielen Acts könnt ihr euch jetzt bei ARTE anschauen.

Wer bei der Time Warp in Mannheim genau auf die Bühnen geschaut hat, dem sind die vielen Kameras aufgefallen, die an den Bühnenrändern standen und immer mal wieder auch direkt ans DJ-Pult getragen wurden. Dezent und trotzdem präsent waren die Filmemacher von ARTE, die viele der Sets in Bild und Ton mit geschnitten haben und jetzt auf ihrer Seite zum Nachschauen haben. Techno ist erfreulicherweise in der Hochkultur angekommen und die Time Warp dadurch Teil der Musikserie ARTE Concert neben Jazz, Rock und Klassik.

Klock, Lens, Liebing, Beyer – live von der Time Warp

Das Line Up der Time Warp deckt immer alle Styles der elektronischen Musik ab und genau so vielfältig ist auch die Zusammenstellung der Mitschnitte von ARTE. Mit Solomun, Maceo Plex, Len Faki und Carl Cox ist einiges dabei – checkt einfach mal alles Sets auf der Page von ARTE. Hier als Appetizer schon mal das Set von Chris Liebing bei YouTube:

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube-Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.

Dubfire wurde dieses Jahr leider nicht mitgedreht, vielleicht weil er nicht auf einer der großen Bühnen gespielt hat?

Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle haben wir das Set angehört und es wie immer crisp, knackig und HighTech. Dubbie hat zum Glück wenigstens mitgeschnitten und das Ding auf Soundcloud gestellt: