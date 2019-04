Time Warp 2019 – 25YRS – 20.000 Fans aus 70 Ländern

Es gibt solche Geburtstage und es gibt solche GEBURTSTAGE.

Und es gibt Jubiläen.

Und für den 25jährigen Jubiläumsgeburtstag der Time Warp 2019 bräuchte es aber eigentlich eine eigene Kategorie.

20.000 Raver/innen aus aller Welt und ein Busladung voll der wichtigsten Künstler der Szene.

Eine Produktion die bei Licht und Sound in der Top Liga der Musik Events weltweit ganz vorne mitspielt.

Und nach 20 Stunden Champions-League-Rave liegen sich alle in den Armen und gehen mit einem fetten Grinsen im Gesicht nach Hause (oder auf die AfterHour).

Immer wieder ein Highlight des Jahres – für die Raver/innen genauso wie für die Acts.

Wann öffnet schon mal Chris Liebing persönlich die Tore zum Event per Megaphon und Countdown?

Wo stehen bei den letzten Sets der Nacht schon Mal Loco Dice, Solomun, Marco Carola und Jamies Jones zusammen hinter den Decks und feiern?

Auf welchem Rave feiern Karotte, Kölsch und Monika Kruse noch stundenlang zu Laurent Garnier`s Set?

Und wann feiern Dubfire, Dixon, Chris Liebing, Laurent Garnier und Amé zusammen bis 3 Uhr mittags zu Richie Hawtin`s Mucke?

Und welche anderen Hallen Raves werden noch von Arte Live übertragen 🙂 ?

Richtig: Auf der Time Warp.

Und deswegen hier ein paar Bilder fürs Archiv.

Bombe wars – thanks for having us!

Wir sehen uns nächstes Jahr!

Time Warp 25YRS – 20.000 Fans aus 70 Ländern feiern Jubiläum in Mannheim

Wenn Musikfans aus der ganzen Welt für ein Wochenende in die Metropolregion Rhein-Neckar Region pilgern, folgen sie seit nunmehr 25 Jahren dem Ruf der Time Warp. Vergangenen Samstag, 06. April 2019, feierte eines der größten Techno- und Housefestivals der Welt sein großes Jubiläum. Erneut wurde die Time Warp zum Treffpunkt für die internationale Fanbase und gesamte elektronische Musikindustrie. Insgesamt 20.000 Besucher aus mehr als 70 Nationen tummelten sich in den Hallen und Zelten des Maimarktgeländes, um 19 Stunden mit über 40 Künstlern den großen Geburtstag der Time Warp zu feiern.

Zur großen Freude der Fans gab es gleich zu Beginn eine überraschung: Der deutsche DJ, und Producer Chris Liebing eröffnete wortwörtlich das Festival. Unter tosendem Beifall öffnete Liebing, nach einem gemeinsamen Countdown mit den Fans, die Tore zum Maimarktgelände.

Zu den Geburtstagsfeierlichkeiten wurden standesgemäß viele weitere langjährige Weggefährten, aufstrebende Stars der Szene und neue Talente geladen. Dank der speziellen Floordesigns, die LED-Videoinstallationen und Konstruktionen renommierter Künstler aus aller Welt zusammenführten, bewegten sich die Gäste durch audiovisuelle Landschaften aus Holz, Metall, Design und Klang. Die aufwändig gestalteten Bühnen und Stages sind Gravitationspunkt der Veranstaltung: um sie dreht sich alles und die Musik strebt ihnen entgegen.

Auch für zahlreiche überraschungen wurde gesorgt: Neben aufregenden b2b Sets gab es erstmals einen weiteren Floor zu entdecken. In Kollaboration mit dem Videogame Unternehmen Rockstar Games entstand ein einzigartiger Raum, der im Hinblick auf Line-Up und Floordesign ein weiteres Highlight der Feierlichkeiten darstellte. So gab es insgesamt 7 Floors zu bestaunen, ein Angebot das das Publikum bereits im Vorfeld der Veranstaltung sichtlich überzeugte. Wie auch in vergangenen Jahren war die Veranstaltung restlos ausverkauft.

ArteConcert übertrug eine Reihe an Sets live auf deren Webseite, in den Social Mediakanälen und auf Youtube und erreichte so erneut ein Millionenpublikum. Bereits seit 2017 überträgt arte live von der Time Warp – seither sind 9 Beiträge der Time Warp unter den Top Ten der am meisten abgerufen Episoden des renommierten Kultursenders. Auf dem Online-Kanal von Arte sind die Sets der TW25YRS als Video on Demand weiterhin abzurufen: www.arte.tv/de/videos/time-warp/

Ein weiteres Highlight im Rahmen der großen Feierlichkeiten war der „electronic music day“, der in Kollaboration mit der Mannheimer Popakademie im Vorfeld des Festivals organisiert wurde. Gäste konnten hier in intimen Q&A Seßions DJs wie Chris Liebing und Pan-Pot auf dem Podium erleben. Letztere schloßen auf der Time Warp ihre große „Destination Time Warp“ Tour durch 9 Städte in ganz Deutschland.

„Eine beßere Feier für unser 25jähriges hätten wir uns nicht wünschen können“, so Veranstalter Michael Hock. „Es ist ein tolles Gefühl, zu wißen, daß alles so reibungslos verlaufen ist. Ein besonderer Dank geht dabei auch an die Betreiber des Maimarktgeländes, an die Stadt Mannheim und an die zuständigen Behörden. Die stets gute Zusammenarbeit hat einen großen Beitrag zum Gelingen des Events beigetragen“.

Marketingleiter Robin Ebinger ergänzt: „Das Ganze wäre aber auch nicht ohne den Rückhalt unserer Fans und Künstler möglich, die alljährlich die Time Warp zu etwas ganz Besonderem machen. Und natürlich unser Team, dem ein außergewöhnlicher Dank gilt.“



Die Macher der Time Warp blicken nun in die Zukunft. Denn wenn die Besucher, getragen von den letzten Klängen, den Heimweg antreten, geht die Planung für das kommende Jahr bereits los. Eine kleine überraschung gibt es bereits jetzt: Das Jubiläumsjahr der Time Warp, 2019, wird von zwei weiteren Auslandsdates ergänzt. Im November wird das Festival erneut Editionen in Sao Paolo, Brasilien und New York City, USA feiern. Auch die Time Warp 2020 in Mannheim wurde bereits angekündigt – diese soll am 04. April 2020 stattfinden. Es scheint, als ob die Erfolgsgeschichte der Time Warp noch lange nicht zu Ende geschrieben sei – und wer weiß, was die nächsten 25 Jahre bringen.

Time Warp 26

04. April 2020

Maimarkthalle Mannheim, Deutschland

Line-Up 2019 (alphabetisch)

ADAM BEYER _ ADRIATIQUE _ ÂME LIVE _ AMELIE LENS _ BABA STILTZ _ BEN KLOCK BORIS BREJCHA _ CARL COX _ CHARLOTTE DE WITTE _ CHRIS LIEBING _ CRAIG RICHARDS _ DIXON _ DORIAN PAIC _ DUBFIRE _ JAMIE JONES _ JOSEPH CAPRIATI _ JOY ORBISON _ KAROTTE _ KöLSCH _ LAURENT GARNIER _ LEN FAKI _ LOCO DICE _ LUCIANO _ MACEO PLEX _ MAGDA _ MARCO CAROLA MARGARET DYGAS _ MONIKA KRUSE _ NICK CURLY _ NINA KRAVIZ B2B HELENA HAUFF _ PAN-POT _ PEGGY GOU _ RECONDITE LIVE _ RICARDO VILLALOBOS _ RICHIE HAWTIN _ SEEBASE _ SETH TROXLER _ SOLOMUN _ STEFFEN BAUMANN _ SVEN VäTH _ TALE OF US _ THE MARTINEZ BROTHERS _ tINI