Immer am Dienstagabend heißt es bei Radioeins aus Berlin „Die Sendung mit…“. Bekannte Musiker wie Arnim von den Beatsteaks und Christian „Flake“ Lorenz von Rammstein spielen dann ihre private Lieblingsmusik im Radio und ab Juni ist auch Westbam mit dabei.

Am 07. Mai haben Inga und Tommi von 2raumwohnung zum letzten Mal ihre Radioshow bei Radioeins moderiert und ihre ganz persönlichen musikalischen Erinnerungen ausgepackt. Der Sendeplatz am ersten Dienstag des Monats wird also frei und den übernimmt eine andere Berliner Musiklegende: Westbam. Welchen Sound er präsentieren wird hat Westbam noch nicht verraten, in seinen mittlerweile 54 Lenzen (okay, der musste sein…) hat er sich aber vom Punkrock über Elektro bis zu Techno überall bewegt und wird daher sicher aus seinem riesigen Musikwissen schöpfen. Nicht nur musikalisch, auch erzählerisch können wir uns aus auf eine unterhaltsame Sendung freuen – die Gespräche und Erzählungen von Westbam in Interviews oder bei seinen Lesungen machen immer richtig Spaß.

Die Sendungen von Westbam zum Nachhören

„Die Sendung mit…“ läuft immer am Dienstagabend ab 21 Uhr bei Radioeins. Wenn ihr da keine Zeit habt, gibt es die vergangenen Shows auch immer easy zum Nachhören auf der Seite vom Sender. Los geht es mit Westbam dann am 05. Juni 2019.

Diese Seite benutzt WP YouTube Lyte, um YouTube Videos einzubetten. Die Thumbnails werden von YouTube-Servern geladen, aber nicht von YouTube verfolgt (es werden keine Cookies gesetzt). Nach dem Anklicken des Play-Buttons kann und wird YouTube jedoch Informationen über Sie sammeln.