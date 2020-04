The Toxic Avenger kündigt mit LIES lang erwartetes neues Album an

Pop oder, Punk, Clash oder Crossover, Dance oder Headphone-Rausch? Zum Glück haben wir es uns längst in einer Gegenwart gemütlich machen können, in der Musik ohne Entweder-Oders auskommt und stattdessen das die Pleasure Zone im Nebeneinander, Miteinander und Ineinander findet.

„Lies“, die erste Single aus der bereits angekündigten nächsten LP des französischen DJs und Produzenten Simon Delacroix alias The Toxic Avenger ist ein feines Beispiel dafür – wobei dessen Erfahrung mit großen Playern in der Werbung wie Nissan und YSL durchaus eine Rolle bei der Suche nach breitenwirksam großen Schnittmengen gespielt haben wird.

Aber zu wissen, wie der Hase läuft ist ja nicht verboten, und obendrein geht der Stilmix des Tracks satt zur Hälfte auf die Kappe des Londoner Beatbastlers und Synthiefreaks Sam Battle, auch bekannt als Look Mum No Computer: bonbonbunte mit der Selbstliebe kokettierend und im heftigen Flirt mit dem Laissez Faire der Eighties bietet „Lies“ 1A-Eskapismus für diese sonst so sorgenschweren Zeiten.

Wir freuen uns auf das Album MIDNIGHT RESISTANCE von THE TOXIC AVENGER, welches am 29. Mai ebenfalls auf Enchanté Records erscheinen wird!

Die Single LIES feat LOOK MUM NO COMPUTER von THE TOXIC AVENGER hier auf allen gängigen Plattformen streamen.