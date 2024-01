Thomas Lemmer & Oine kündigen mit Single ‚Forever‘ neues Album an

Am 29. Dezember 2023 ist es endlich so weit – Thomas Lemmer und Oine enthüllen mit ihrer neuesten Single „FOREVER“ einen weiteren Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Album „One Vision“. Die Single wird exklusiv in Dolby Atmos-Qualität auf Apple Music und Tidal verfügbar sein, wie ihr es von den Ambient-Meistern gewohnt seid.

„FOREVER“ entführt den Hörer in eine fesselnde Welt, in der Thomas Lemmer und Oine ihre meisterhafte Fusion von emotionalen Melodien und hypnotischen Beats präsentieren. Diese Single ist allerdings mehr als nur ein Song: Sie ist eine Einladung, sich völlig in den fesselnden Klängen fallen zu lassen und von einer Welle tiefer Ruhe und Trance treiben zu lassen.

„Forever“ – die neue Single als Ankündigung des Albums „One Vision“ auf Sine Music

„FOREVER“ vereint die ergreifenden Melodien von Thomas Lemmer mit den faszinierenden Klanglandschaften von Oine zu einer einzigartigen Fusion aus Emotion und Sound. Ambient trifft balearisch angehauchten Deep House.

Die beeindruckende musikalische Reise von „FOREVER“ bietet nicht nur ein intensives Hörerlebnis, sondern eine emotionale Reise, die den Hörer sanft begleitet. Dabei besticht die zeitlose Single mit viel Liebe für das Detail und einer hypnotischen Stimmung, die den Hörer so schnell nicht mehr loslassen wird.

Thomas Lemmer & Oine – One Vision (Album)

[Text: Falk Bockfeld]