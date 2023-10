Mollono.Bass präsentiert Remix Collection auf 3000Grad Records

Die musikalische Welt von Mollono.Bass spiegelt die sich ständig verändernden Landschaften seiner heimatlichen tiefen Wälder und Seen wider, ähnlich wie die dynamischen Beats und Rhythmen, die durch den seinen Kosmos der elektronischen Musik pulsieren.

So wie die wechselnden Jahreszeiten neue Lichtschattierungen, Farben und Atmosphären nach Mecklenburg bringen, so wechselt auch sein Stil als Musikproduzent mühelos zwischen Genres, Ideen und Klangerlebnissen hin und her. Dabei bleibt sein Signatur Sound jedoch immer hörbar zwischen den Zeilen.

In seinen Remixen auf Labels wie 3000Grad und weiteren Imprints zeigt Mollono.Bass zweifelsfrei eine unübertroffene Fähigkeit, euphorische House-Tracks zu kreieren, die vor Energie nur so strotzen und an sonnengeküsste Festival-Nachmittage erinnern, während er gleichzeitig in die schattigen Nischen des Techno eintaucht und uns auf eine geheimnisvolle Reise durch das Unterholz der klanglichen Ekstase führt.

Mit der Geschicklichkeit eines Dirigenten spielt er mit der seelenvollen Essenz von Gesangsmelodien und der organischen Dynamik von Live-Instrumenten, die er nahtlos mit der synthetischen Eleganz digital verarbeiteter Rhythmen verwebt. Es ist ein stilvoll arrangiertes Zusammentreffen von Kulturen, aus dessen Verschmelzung etwas vollkommen Eigenständiges entsteht.

Die Remix Collection 7 auf 3000Grad Records ist ein weiterer Beweis für seine Vielseitigkeit und künstlerische Beständigkeit. Egal, ob man in die Intimität eines Kopfhörers eintaucht oder sich dem eindringlichen Erlebnis eines massiven Soundsystems hingibt, Mollono.Bass‘ Klangteppich verspricht eine unvergessliche Reise durch die facettenreiche Landschaft der elektronischen Musik.

Mal mit orientalischen Einflüssen und wie vom Wüstensand geschliffenene Beats, dann wieder intensiv clubbig und schweißtreibend. Eine prachtvolle Werkschau von Mollono.Bass und gelungen bunte Zusammenstellung seiner Produktionsskills.