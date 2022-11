SHOW DOWN – Der Feierkultur Podcast

SHOW DOWN – Der Feierkultur Podcast

Die wirklich guten Podcasts, welche sich aus dem Inneren heraus mit der Elektronischen Musikszene beschäftigen, wurden im Laufe der Zeit entweder eingestellt oder sind an einer Hand abzählbar. „SHOW DOWN – Der Feierkultur Podcast“ gehört zum Glück zur zweiten genannten Gruppe und erfreut die Hörer auf regelmäßiger Basis via Spotify, Deezer, iTunes und weiteren Streaming Plattformen.

Leonie Gerner aus Berlin und Julian Krohn aus Hamburg beleuchten regelmäßig die Folgen der Corona Pandemie für die Clubszene und all ihre dazugehörigen Bestandteile. Aber auch darüber hinaus beschäftigen sich die beiden auf sympathische und unterhaltsame Weise mit Topics aus dem Club und Feier-Kosmos. Spannende Gäste verschaffen dem Podcast eine besondere Authentizität und Nähe zum jeweiligen Thema, ganz ohne Zeigefinder-Mentalität.

Ob Diversität beim Booking, die Konsequenzen für Clubs durch Corona Einschränkungen oder aber auch musikalische Gesichtspunkte – auch dazugehörige Gesprächspartner wie Sarah Wild, Innellea, Pauli Pocket oder auch Frank Wiedemann machen „SHOW DOWN – Der Feierkultur Podcast“ zu einem mittlerweile wichtigen Sprachrohr der Szene.