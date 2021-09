Innervisions, !K7, Defected Records und Sunday Music Records – die Liste der Labels auf denen Henrik Schwarz bereits veröffentlicht hat, ließe sich ohne Qualitätseinbußen so weiter fortsetzen. Doch nicht nur sein musikalischer Output in Form von Releases hat Henrik Schwarz zu einem bedeutenden Künstler unserer Zeit gemacht. Seine DJ Sets – wir erinnern uns nur zu gern an seine Session im Boiler Room – sowie auch seine Live Musik Kooperationen mit Orchester und Instrumentalisten sind zeitlose Meisterwerke, die ihres gleichen suchen. Dabei bleibt der Produzent, Musikliebhaber und DJ sympathisch bodenständig und unaufgeregt.

Henrik Schwarz hat fast sein ganzes Leben der Produktion elektronischer Musik gewidmet, wobei er sich in der Regel in den oft austauschbaren Parametern von House und Techno bewegt.

„Ich fühle die totale Freiheit in der elektronischen Musik, weil der 4/4-Takt für mich eine Brücke ins Unbekannte ist. Man kann alles zwischen zwei Bassdrums machen und sie halten es zusammen. Man kann den verrücktesten Sound machen und eine Bassdrum dazwischen setzen und jeder liebt es!“

Und Henrik Schwarz wäre nicht der international gefeierte Produzent, wenn er sich nicht mit voller Hingabe seinen Projekten widmen würde. Seine Remixe sind handverlesen und versprechen stets ein besonderes Erlebnis. So auch mit seinem neusten Remix für „Les Enfants Sauvage“, welcher auf 3000Grad Records erscheint. Sein „Foggy Dreams“ Remix klingt einerseits organisch und dynamisch nach Band, aber herrlich optimiert mit einer knallenden Kickdrum und einem verspielten Synthie, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Fantastisch! Ebenfalls auf der EP enthalten sind clubbige Remixproduktionen von Stephan Zovsky und Ellom, welche die Veröffentlichung perfekt abrunden.

STREAM: Les Enfants Sauvage – LES (Remixes) erscheint auf 3000Grad Records.