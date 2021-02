Der Kopf des Labels 3000 Grad veröffentlicht dieser Tage seine neue Remix Kollektion, dessen Promo uns sogar also offizielle CD erreichte. Keine Selbstverständlichkeit mehr in Zeiten des Streamings. Eine herrlich bunte Sammlung seiner Remixe von Künstlern wie Dole & Kom, Bummelzug:Acht, Lexer, Marcus Meinhardt, JPattersson, Yeah But No erwartet den Hörer auf der „Remix Collection VI“. Mal mit sattem Groove ausgestattet und sonnigen Vibes bis in den letzten Taktschlag, mal wieder easy tanzbar und dick schmatzendem Drum-Arrangement unter der Haube.

Der sechste Teil der beliebten Remix Collection von Mollono.Bass gibt nicht nur einen authentischen Eindruck des enormen Outputs, sondern auch einen gelungenen Querschnitt seiner stilistischen Vielschichtigkeit.Mühelos verknüpft Mollono.Bass das Feeling schwitziger Club-Exzesse mit handgespieltem „Schneckno“ und lateinamerikanischer Schärfe. Mitsingtaugliche Dub-Hybride, technoide Tiefenhypnose und melodiöses Synapsenknistern werden von Mollono.Bass zu einem mitreißenden Gesamtwerk verwoben. Der organische und stets warme Sound macht jetzt schon Lust auf den Sommer und Sonne.

Mollono.Bass – Remix Collection VI erscheint auf 3000° Grad