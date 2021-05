Der an der Spree in Berlin lebende DOMPE ist ein DJ und Producer mit wahrer Leidenschaft hinter den Decks und im Studio. Das spührt und fühlt man förmlich in seinen Produktionen und Remixen, die auf Labels wie Get Physical und Snatch! oder seinem eigenen Imprint erscheinen.

Keine Frage – Ein Tag ohne Musik ist ein verlorener Tag für ihn.Und so verbringt er viel Zeit im Studio – immer auf der Suche nach dem nächsten perfekten Beat und schnurrenden Groove. National wie auch international findet DOMPE seit Jahren Beachtung und so ist es kein Wunder, dass Acts wie Claptone seine Tracks rauf und runter spielen.

Mit JACKFRUIT RECORDINGS hat er 2017 gemeinsam mit seiner Frau sein eigenes Label gegründet – eine wahre Herzensangelegenheit also. Nach mehr als drei Jahren blickt DOMPE allein auf JACKFRUIT auf mehr als 25 hochwertige Releases zurück. 2019 hat er mit HIPPIE CRACK sein erstes Doppel-Vinyl-Album auf dem Label veröffentlicht. Alle Vinyl und die Tape Edition waren nach kurzer Zeit ausverkauft. Hohe Charteinstiege bei Beatport und diverse Listings bei Spotify gingen Hand in Hand.

Damit die perfekte Grundlage für die Motivation für sein neues Album FRENCH COLLECTION, welches aktuell mit mehreren Single-Auskopplungen an den Start geht. Ein Album voller Liebe für Disco, positive Vibes und House in seiner puren Form. Oldschool Feeling lässt DOMPE ebenso locker einfließen, wie treibenden Tech House und avanciert FRENCH COLLECTION zu einem Must-have für alle House-Lover und Disco-Queens. Fettes Album mit Artwork von den lebenden Hotze-Legenden „Bringmann & Kopetzki“.

DOMPE: SPOTIFY – BEATPORT – DEEJAY