Super Flu aus Halle sind ein Garant für verspielte und frische Trackproduktionen, die in den Clubs und Festivals rund um den Globus rauf und runter gespielt werden. Mit gleicher Liebe und Intensität betreiben sie ihr Label Monaberry mit Sitz im schönen Halle an der Saale.

Passend zum Sommer präsentiert das Label nun eine neue Various Artists Compilation der „Herberts Best“ Reihe premiert von Progressive Astronaut und weiteren hochkarätigen Channels. Mit an Bord bei Opa Herbert sind Super Flu in Zusammenarbeit mit Angelov, Alex Breitling, Denis Naidanow und Kookmode.

Vier sonnige Tracks zwischen Deep House, Melodic Techno und Melodic House. Allen voran der Track „Diva Halle“ von Super Flu & Angelov geht direkt in die Tanzbeine und lässt den Puls höher schlagen.

Stream & buy