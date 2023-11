Es ist wieder so weit, der Berg ruft nach Saalbach vom 14. – 17.12.2023 zur mittlerweile 30. Edition von RAVE ON SNOW!

Das kann sich sehen lassen und ist ein Grund zum Feiern. Das RAVE ON SNOW-Lineup steht fest und die Crew steckt mitten in den Vorbereitungen, damit auf den Pisten und den Stages wieder ordentlich eingeheizt werden kann. Den sinkenden Temperaturen zum Trotz stehen bei der diesjährigen Ausgabe Pan-Pot, Tini Gessler, Joyhauser, Klaudia Gawlas, Pappenheimer, Felix Kröcher und viele weitere legendäre DJs bereit, um für ein unvergleichliches Festivalerlebnis zu sorgen.

Satte Bässe, atemberaubende Kulisse und endlose Abfahrten – was kann das Raver- und Wintersportlerherz höher schlagen lassen? Genug geraved? Ab auf die Piste! Wie gewohnt erwarten Euch im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, dem Home of Lässig, verschneite Hänge auf einer Gesamtlänge von satten 270 Kilometern, davon allein 112 km rote und 18 km schwarze Pisten.

All das auf höchstem Wintersportniveau. Und nachdem ihr entspannt oder auch rasant über die Hänge geshredded seid, wird am Abend auf der besseren Aprés Ski Party mit Euren Friends und über 70 DJs gefeiert – die Weihnachtsfeier der Clubszene!

Sichert Euch am besten schon jetzt Eure RAVE ON SNOW Tickets für wahlweise das Wochenende oder einschließlich des Donnerstags obendrauf! Die passende Unterkunft findet Ihr ebenfalls direkt über den RAVE ON SNOW Ticketshop.

Wer den Winter nicht frierend oder nur auf der Couch verbringen will und wen es in den Ski- oder Snowboardschuhen juckt, sollte sich diesen Höhepunkt des Winters keinesfalls entgehen lassen! Fest steht schon jetzt: RAVE ON SNOW wird auch dieses Jahr ein legendäres Highlight unter blauem Himmel und auf weißen Hängen sein. Mit den dazu am besten passenden Live-Sets, die keinen Raver kaltlassen werden!

30 Jahre RAVE ON SNOW, der legendäre Weihnachtsrave – 14. – 17.12.2023 – Saalbach Hinterglemm

